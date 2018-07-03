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3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

TÜSİAD Baş Ekonomistinden 'enflasyon' değerlendirmesi

03 Temmuz 2018, Salı 19:46
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerini değerlendiren TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, makul seviyelerin aşıldığı ve dünyanın geri kalanından ayrışıldığı yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında, son açıklanan verilerle ilgili paylaşımda bulunan İmamoğlu, “Enflasyon oranı % 15,4. Üretici fiyatlarında artış % 23,7. Enflasyonda makul seviyeleri aşmış bulunuyoruz. Tüm dünyadan da ayrışmış durumdayız. Türkiye’nin çok ciddi bir ekonomik programa ihtiyacı var” dedi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre haziranda TÜFE aylık % 2.61, yıllık % 15.39 arttı. Yıllık enflasyon 2003’ten beri en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Aylık artış da Ekim 2011’den beri en yüksek seviye oldu. ÜFE aylık % 3.03 arttı, önceki % 3.79’du. Yıllık ÜFE % 20.16’dan % 23.71’e yükseldi.

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Haziran ayında enflasyon arttı

Etiketler: tüik, enflasyon
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