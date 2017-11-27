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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

TÜSİAD: DEİK’ten kendimiz ayrıldık

27 Kasım 2017, Pazartesi 19:36
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nden (TÜSİAD), Ekonomi Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş hale getirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) derneğin yer almamasıyla ilgili açıklama yaptı ve kararın kendi talepleri doğrultusunda alındığını belirtti.

DEİK’in baştan aşağı değiştirilen yapısı sonrası TÜSİAD’ın kurumda hiçbir şekilde görev almayacağı öğrenildi. TÜSİAD konuya dair yaptığı açıklamada bu kararın kendi talepleri doğrultusunda alındığını belirtti. TÜSİAD’ın açıklaması şöyle: 28 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile DEİK’in yapısının değiştirilmesinin ardından, TÜSİAD kendi tercihi doğrultusunda kurucular arasında yer almamak gayesi ile DEİK Yönetmeliği’nin derneğimizle ilgili hükümlerinin iptali için, Danıştay nezdinde dava açmıştır. Dava sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından DEİK Yönetmeliği’nin derneğimizi bağlayan hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede TÜSİAD, tamamen kendi talebi doğrultusunda gerek yönetimsel nitelikte, gerekse mali nitelikte olan yükümlülüklerini nihayete erdirerek kurucular arasından ayrılmıştır. Ekonomi Bakanlığımızın DEİK’in yeni yapılanmasındaki davetine müteşekkir olmakla birlikte, iş dünyasını temsil eden gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak, TÜSİAD’ın ulusal ve uluslararası düzeylerdeki konumu, yeni resmi yapısı ile DEİK’in üyesi olmamak yönünde karar almamıza temel teşkil etmiştir.

Etiketler: tüsiad
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