TÜSİAD: Somut adımlar bekliyoruz

YEP’le ilgili açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Programın uygulanmasının yakından takibinin yapılmasını ve somut sonuçlara hızla ulaşılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Yeni Program ne diyor; ekonomistler nasıl değerlendiriyor?

Yeni Ekonomi programının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Programın uygulanmasının yakından takibinin yapılmasını ve somut sonuçlara hızla ulaşılmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan yazılı bir açıklamada Bilecik, “Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program gerçekçi hedefler içermektedir. Özellikle ciddî tasarruf tedbirleri, malî disiplinin devamı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi politikaları, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz. Programın uygulanmasının yakından takibinin yapılmasını ve somut sonuçlara hızla ulaşılmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AB ile Gümrük Birliği’ son derece önemli

Bilecik şöyle devam etti; “Programda da bahsi geçtiği üzere, önümüzdeki dönemin önceliği, finansal sistemimizin istikrarının teminidir. Bankalarımızın sağlıklı yapısının korunması için yeniden yapılandırma mekanizmaları dahil olmak üzere, tüm gerekli tedbirlerin alınması önem kazanmıştır. Reel sektörün üretim, istihdam ve büyümeye katkısının devamı için güçlü bir finansal sistemin devamlılığı elzemdir. Ayrıca eşzamanlı olarak:

• Mevcut sıkı para politikası ve enflasyon ile mücadelenin devamı,

• Sorunlara özellikle serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yaklaşılması,

• Yatırım ortamı için de önemli olan hukuk devleti ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde geliştirilmesi,

• Ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ilerlenmesi son derece önemlidir.

İş dünyası olarak bu hedefler ve Yeni Ekonomik Program’ın başarısı doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz.”

İstanbul – Yeni Asya