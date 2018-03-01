TZOB: Çiftçimiz açısından endişeliyiz

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Devlete ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ülkemizdeki şeker pancarı üretimini büyük oranda etkileyecektir." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat ayına ilişkin tarımsal ürünlerin üretici ve market fiyatları ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, şubat ayında market fiyatlarında 41 ürünün 24'ünde artış, 10'unda azalış, üreticide ise 33 ürünün 12'sinde artış, 9'unda ise azalışı meydana geldiğini bildirerek, markette 7, üreticide ise 12 üründe fiyatların değişmediğini söyledi.

Şubatta fiyatı en fazla artan ürünün, marketlerde karnabahar, üreticilerde ise sivri biber olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 21,8 ile lahana oldu. Lahanadaki fiyat düşüşünü, yüzde 13,7 ile ıspanak, yüzde 12,1 ile patates, yüzde 3,2 ile domates izledi." ifadesini kullandı.

Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkında da lahananın yüzde 384,7 ile ilk sırayı aldığının altını çizerek, bunu yüzde 353,3 ile portakal, yüzde 307 ile karnabahar, yüzde 288,5 ile kuru kayısının izlediğini dile getirdi.

Üretici fiyatlarında sivri biber, patlıcan, salatalık gibi ürünlerde yaşanan talep artışının fiyatlarda yükselişe yol açtığını belirten Bayraktar, "Antep fıstığında rekoltede yaşanan düşüş fiyatları etkiledi. Karnabaharda bazı yerlerde hasadın sonuna gelinmesiyle birlikte ürün fiyatı arttı. Patateste piyasalardaki durgunluk fiyatları etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Basit bir özelleştirne

Bayraktar, şekerin stratejik bir ürün olduğunun altını çizerek, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına basit bir özelleştirme işlemi gibi bakılmaması gerektiğini söyledi.

Özelleştirilecek fabrikaların bin 575 köyden pancar alımı yaptığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu fabrikalar 1,25 milyon dekar alanda üretim yapan 47 bin 758 çiftçimizden pancar alımı yapmaktadır. Bu rakamlar ihmal edilecek, vazgeçilecek rakamlar değildir. Sendikaların bu konudaki endişe ve sıkıntılarına katılıyoruz. Biz de çiftçimiz açısından endişeliyiz. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızdan randevu talebimiz oldu. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımızla bu konuyu görüşmeyi arzu ediyoruz."

Bayraktar, ucuz bir kaynak olan şeker pancarı üretiminin aksatılmadan sürdürülebilmesinin, bu fabrikaların üretime devam etmesine bağlı olduğunu belirterek, "Devlete ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ülkemizdeki şeker pancarı üretimini büyük oranda etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şekerin dışa bağımlı olunacak bir ürün olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Yerli üretimi korumaktan başka çare de yoktur. Yabancı şirketlerin inisiyatifine, tekeline bırakılacak bir ürün değildir. Özelleştirmenin çözüm olmadığı daha önce başka alanlarda yapılan uygulamalarda da görülmüştür." ifadesini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bayraktar, şeker fabrikaları özelleştirmelerinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağını bilmediklerini anlatarak, "Hangi koşullarda yapılacak, kime, nasıl ve hangi koşullarda verilecek, bunları da görmemiz lazım. Çok kıymetli araziler de bu kapsamda özelleştiriliyor." dedi. Şeker arzının azalmasıyla nişasta bazlı şeker üretiminin artacağını dile getiren Bayraktar, yeni bir tekel oluşturulmaması gerektiğini söyledi.