"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

TZOB: Çiftçimiz açısından endişeliyiz

01 Mart 2018, Perşembe 15:23
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Devlete ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ülkemizdeki şeker pancarı üretimini büyük oranda etkileyecektir." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat ayına ilişkin tarımsal ürünlerin üretici ve market fiyatları ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, şubat ayında market fiyatlarında 41 ürünün 24'ünde artış, 10'unda azalış, üreticide ise 33 ürünün 12'sinde artış, 9'unda ise azalışı meydana geldiğini bildirerek, markette 7, üreticide ise 12 üründe fiyatların değişmediğini söyledi.

Şubatta fiyatı en fazla artan ürünün, marketlerde karnabahar, üreticilerde ise sivri biber olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 21,8 ile lahana oldu. Lahanadaki fiyat düşüşünü, yüzde 13,7 ile ıspanak, yüzde 12,1 ile patates, yüzde 3,2 ile domates izledi." ifadesini kullandı.

Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkında da lahananın yüzde 384,7 ile ilk sırayı aldığının altını çizerek, bunu yüzde 353,3 ile portakal, yüzde 307 ile karnabahar, yüzde 288,5 ile kuru kayısının izlediğini dile getirdi.

Üretici fiyatlarında sivri biber, patlıcan, salatalık gibi ürünlerde yaşanan talep artışının fiyatlarda yükselişe yol açtığını belirten Bayraktar, "Antep fıstığında rekoltede yaşanan düşüş fiyatları etkiledi. Karnabaharda bazı yerlerde hasadın sonuna gelinmesiyle birlikte ürün fiyatı arttı. Patateste piyasalardaki durgunluk fiyatları etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Basit bir özelleştirne

Bayraktar, şekerin stratejik bir ürün olduğunun altını çizerek, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına basit bir özelleştirme işlemi gibi bakılmaması gerektiğini söyledi.

Özelleştirilecek fabrikaların bin 575 köyden pancar alımı yaptığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu fabrikalar 1,25 milyon dekar alanda üretim yapan 47 bin 758 çiftçimizden pancar alımı yapmaktadır. Bu rakamlar ihmal edilecek, vazgeçilecek rakamlar değildir. Sendikaların bu konudaki endişe ve sıkıntılarına katılıyoruz. Biz de çiftçimiz açısından endişeliyiz. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızdan randevu talebimiz oldu. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımızla bu konuyu görüşmeyi arzu ediyoruz."

Bayraktar, ucuz bir kaynak olan şeker pancarı üretiminin aksatılmadan sürdürülebilmesinin, bu fabrikaların üretime devam etmesine bağlı olduğunu belirterek, "Devlete ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ülkemizdeki şeker pancarı üretimini büyük oranda etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şekerin dışa bağımlı olunacak bir ürün olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Yerli üretimi korumaktan başka çare de yoktur. Yabancı şirketlerin inisiyatifine, tekeline bırakılacak bir ürün değildir. Özelleştirmenin çözüm olmadığı daha önce başka alanlarda yapılan uygulamalarda da görülmüştür." ifadesini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bayraktar, şeker fabrikaları özelleştirmelerinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağını bilmediklerini anlatarak, "Hangi koşullarda yapılacak, kime, nasıl ve hangi koşullarda verilecek, bunları da görmemiz lazım. Çok kıymetli araziler de bu kapsamda özelleştiriliyor." dedi. Şeker arzının azalmasıyla nişasta bazlı şeker üretiminin artacağını dile getiren Bayraktar, yeni bir tekel oluşturulmaması gerektiğini söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.