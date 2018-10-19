Üç bin restorandan enflasyona karşı indirim

Tüm Restoranlar ve Turizmciler (TÜRES) Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, bugünden itibaren yıl sonuna kadar enflasyonla mücadele kapsamında “Çorbada Bizim Tuzumuz Olsun” kampanyası başlattıklarını belirterek, “Bugün itibariyle 110 civarında üyemizin 3 bin civarında şubesinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim kampanyası başlattık. Bazı üyelerimiz tüm ürünlerde bazıları ise seçili ürünlerde bu indirimi uygulayacak.” dedi.

Bingöl, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçen hafta açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı ilgiyle takip ettiklerini ve o günden bu yana üyeleri ile neler yapabileceklerine dair görüşmeler yaptıklarını söyledi. Vatandaşların zor dönemlerinde bile temel ihtiyaçlarından olan beslenmeden vazgeçemeyeceğini dile getiren Bingöl, bu nedenle ellerinden gelenin en iyisini yapmak için bir hafta boyunca büyük bir kampanya hazırladıklarını vurguladı. AA

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