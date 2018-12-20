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20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Uçak bilet fiyatlarına zam kapıda

20 Aralık 2018, Perşembe 18:27
DHMİ, işlettiği havalimanlarında yeni yıldan itibaren dış hat yolcularından kişi başına 1 ila 3 euro arasında değişen güvenlik ücreti alacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), işlettiği havalimanlarından dış hat uçuşlarında 1 Ocak 2019 yılından itibaren her bir yolcu başına ‘1 ila 3 euro’ arasında güvenlik ücreti alacak. Ücretlendirmede hava taşıyıcıları ya da anlaşma yaptıkları yer hizmet kuruluşlarının DHMİ’ye vereceği Yolcu ve Yük Bildirimi veya diğer ilgili belgelerdeki beyanları esas alınacak. Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon havalimanlarındaki dış hat yolcusu için belirlenen güvenlik ücreti her bir yolcu başına 3 euro olarak belirlendi.

Etiketler: uçak, bilet fiyatları, zam
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