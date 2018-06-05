Uçak biletlerinde yüzde 106’lık artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamları, yıllık tüketici fiyatı en çok artan ürünün uçak biletleri olduğunu gösterdi.

Airlinehaber’de yer alan habere göre, geçen yılın mayıs ayında 393 lira olan ortalama uçak bileti fiyatı, bu yılın aynı ayında yüzde 106 oranında artarak 811 liraya yükseldi. Yıllık tüketici fiyatı en çok artan ikinci ürün ise yüzde 58 ile kuru soğan oldu. Öte taraftan, yurt içine yapılan bir hafta veya daha uzun süreli turların (paket tur) fiyatı yüzde 24 oranında artarken, yurt dışına yapılan bir hafta veya daha uzun süreli paket turlardaki fiyat artışı yüzde 9.82 olarak açıklandı. TÜİK’in verilere göre, Umre’ye gidiş ücreti ise yüzde 6.85 oranında arttı.

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.