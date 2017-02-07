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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Uçak yolcu ve trafiği azaldı

07 Şubat 2017, Salı 15:58
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı, verilen bu üç hizmette de azalma olduğu belirtildi.

DHMİ'nin açıklamasında Ocak ayı sonu itibariyle hizmet verilen toplam uçak, yolcu ve yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği azalışına neden olarak meteorolojik hava durumu gösterildi ve bu yüzden havayolu şirketlerince yapılan sefer iptallerinin etkili olduğu belirtildi. Buna göre, ocak ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 11milyon 486 Bin 491 oldu.

Açıklamada, "Ocak ayında, havalimanlarının iç hat uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalışla 60 bin 672, dış hatlarda ise yüzde 11,1 azalışla 34bin 055 oldu.

Üstgeçiş (overflight) uçak trafiğinde artış eğilimi devam etti. Ocak ayında üst geçiş (overflight) uçak trafiği yüzde 14,4 artışla 29 bin 870’e ulaştıö denildi.

UÇAK SAYISI VE YOLCUDA AZALMA

2017 Yılı Ocak Ayında hizmet verilen uçak sayısının yüzde 0,7 azalışla 124.597 olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 1,7 azalışla 7milyon 490 bin 249, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 10,9 azalışla 3 milyon 978 bin 485 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalış ile 11milyon 486 bin 491 oldu.

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ocak ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 61 bin 933ton, dış hatlarda yüzde 3,3 azalışla 141bin 925 ton, toplamda ise yüzde 3,9 azalışla 203 bin 858 tona ulaştı.ö

DHA

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