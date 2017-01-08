"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

"Ücreti verilse de işçi istemiyorsa fazla çalıştırılamaz"

08 Ocak 2017, Pazar 12:53
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ücreti verilmiş olsa bile 270 saatten fazla yapılan çalışma halinde iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıran işçiye, kıdem tazminatının ödeneceğine hükmetti.

Konya'da bir fabrikada makine bakım ustası olarak çalışan işçi, ücreti ödenmesine rağmen fazla çalıştırıldığı gerekçesiyle iş sözleşmesini tek taraflı feshetti.

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi üzerine bu kişi, avukatı Önder Özer aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Konya 1. İş Mahkemesi kararında, iş yerinden gelen bordrolarda fazla çalışma yapıldığının anlaşıldığını belirtti.

Fazla çalışmaların ücretinin ödendiği için işçinin bu durumdan kaçınamayacağı ifade edilen kararda, fazla çalışmaya karşı çıkmayan davacının yazılı muvafakatı olmadığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı bildirildi.

Mahkeme, iş akdini haksız feshettiği gerekçesiyle davacının kıdem tazminatı hakkı kazanamayacağına hükmetti.

Bunun üzerine avukat Özer, kararın bozulması için dosyayı temyize götürdü. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

İşçi fazla mesai ücreti alsa bile istemiyorsa çalıştırılamaz

Yargıtay, bozma kararını şu şekilde açıkladı:

"Davacının, iş sözleşmesini haklı nedenle kendisinin feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatıyla yıllık izin alacağının tahsilini istiyor. Davalı, davacının iş sözleşmesini haksız ve sebepsiz olarak feshettiğini savunuyor. Yasada fazla çalışma süresinin yılda 270 saatten fazla olamayacağı, İş Kanunu'na ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının gerektiği, bu onayın her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınması gerektiği bildirilmiştir. Somut olayda davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır."

Yerel mahkeme de Yargıtay'ın bu kararına uydu.

Fazla mesaiye zorunlu kılındığı iddiası

Avukat Önder Özer, 12 yıldır aynı iş yerinde çalışan müvekkiline, son yıllarda bir insan bedeninin kaldıramayacağı kadar uzun saatler fazla mesai yaptırıldığını iddia etti.

Son olarak dava açılmadan bir yıl önce 650 saate kadar fazla mesai yapıldığını öne süren Özer, müvekkili işten çıktığında dahi yıllık zorunlu fazla mesai sınırı olan 270 saati fazlasıyla doldurduğunu savundu.

İş yerinde fazla mesainin zorunlu kılındığını ileri süren Özer, "Fazla mesai yapmak istemeyenler işten atılmakla tehdit edilmiştir. Müvekkilimiz bize geldiğinde çok yoğun çalıştığı için ailesine vakit ayıramadığını söyledi. Fazla çalışmalarının ücretini aldığını ancak soğuduğu işinden çıkmak istediğini bildirdi. İlk defa böyle dava açacağımız için tereddüt ettik. 270 saati aşan çalışmaların insan sağlığına da zararlı olduğu, kanunda da böyle bir şey bulunduğu için dava açtık." diye konuştu.

"Bu karar emsal olacak"

Avukat Önder Özer, şunları kaydetti:

"Yargıtay, 'Ücret alınmış olsa dahi 270 saati aşan çalışma insan sağlığına zararlı, işçi bundan kaçınabilir, iş sözleşmesini tek taraflı feshedebilir' dedi. Bu karar emsal olacak. 270 saatin üzerinde fazla çalışmalar, işçi lehine tek taraflı fesih sebebi olacak. Kıdem tazminatı alarak işten çıkmasını sağlayacaktır. Gerçekten 270 saatin üzerinde çalışma ülkemizin gelişmişlik düzeyi de düşünüldüğünde günde 18 saate varan çalışmalar demek. İnsanlar ne kadar parasını almış olsa da bu şekilde çalışmak istemiyor. İş sözleşmesi, kanunda belirtilenden daha fazla çalıştırıldığı gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiştir."

AA

Etiketler: yargıtay, işçi, mesai
Okunma Sayısı: 674
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Türk tipi başkanlık’ mecliste

    Bu dert siyaset üstü

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    33 ilde Pazartesi günü tatil: İşte okulların tatil edildiği şehirler...

    Maliye Bakanı biberi suçladı

    İddia: Sürmene’de yanan orman Erdoğan’ın Katar Emiri’ne gösterdiği yer

    Başbakan'dan Irak ve PKK açıklaması

    Eski cumhurbaşkanı Rafsancani öldü

    Çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı

    İstanbul beyaza büründü, trafik 'yeşil'e

    "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

    Sürmene'deki orman yangını söndürüldü: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

    Fırat Kalkanı şehidi rahmet ve dualarla...

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Yenikapı ruhu' açıklaması

    ''Asla kabul edeceğimiz bir şey değildir''

    Sarıkamış şehitlerine vefa...

    Bağdat yine kan gölüne döndü!

    TSK'dan açıklama: İddialar gerçek dışıdır

    Vefat eden annesinin ardından söyledikleri yürekleri dağladı...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu dert siyaset üstü
    Cevher İLHAN

    “Darbe komisyonu” fiyaskosu
    Faruk ÇAKIR

    Beraber çare bulalım
    Genel

    ‘Türk tipi başkanlık’ mecliste
    Süleyman KÖSMENE

    Alevîler ve Sünnîler kardeştirler
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Fırtınalı bir zaman...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aksekililer ve Çelebiler
    Yeni Asya'dan Size

    2017 Risale-i Nur yılı olsun
    Risale-i Nur'dan

    Kar ve soğuğun yüzlerce hikmeti var
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sungur Ağabey ile müşerref olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.