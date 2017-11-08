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9 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

''Ucuz et'' hafta sonu Türkiye genelinde ulaşılabilir olacak

08 Kasım 2017, Çarşamba 15:03
Et ve Süt Kurumunun (ESK) temini ile iki markette satışa sunulan "ucuz etler" bu hafta sonundan itibaren tüm Türkiye çapında ulaşılabilir olacak. Kasaplar ise bu gelişmeye karşı kendi politikalarından vazgeçmeyecek ve yerli üreticinin etlerini, maliyetlerine orantılı satmaya devam edecek.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın talimatıyla ESK'nin, market raflarında ucuz et satılmasına yönelik karkas et temini 1 Kasım itibarıyla başladı.

ESK tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandı.

Vatandaşlar, ESK müdahalesiyle KDV dahil kıymanın kilogramının 29 lira ve kuşbaşının kilogramının 31 liradan satışını olumlu karşılarken, bazı zincir marketler, kasaplar ve üreticiler karara tepki gösterdi.

Etlerin söz konusu market raflarında bulunamaması piyasada soru işaretlerine neden olurken, eleştirilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba yanıt verdi. Fakıbaba, etlerin ESK tarafından firmalara verilmeye başlandığını, uygulama için aylık 6 bin tonluk miktar belirlediklerini dolayısıyla etlerin raflarda erken tükenmesinin normal olduğunu söyledi. Amaçlarının piyasa aktörleri ile rekabet etmek olmadığının altını çizen Fakıbaba, hedeflerinin dar gelirli vatandaşlar ile ucuz eti buluşturmak olduğunu vurguladı. Fakıbaba, piyasa oturuncaya kadar söz konusu uygulamanın devam edeceğini belirterek, gerekirse belirlenen 6 bin tonluk miktarın 10 bin tona çıkabileceğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından bazı zincir marketlerin et reyonlarında da düşük fiyatlar görülmeye başlandı.

ESK etlerine hafta sonu A101'in 7 bin şubesinden ulaşılabilecek

A101 Üst Yöneticisi Bostan, söz konusu etleri kendi markaları olan, "Kombinet" markası ile satışa sunduklarını ifade ederek, ürünlerin üzerinde ESK ibaresi bulunacağını kaydetti.

Bostan, ESK'nin tedariki ile aylık 2 bin-3 bin ton karkas etten elde edilecek ürün satışı hedeflendiğinin altını çizerek, ürünlerin 7 binin üzerinde şubede satışta olacağını bildirdi.

Söz konusu ürün için tüm mecralarda tanıtımlara başladıklarına dikkati çeken Bostan, "Anlaşma yeni imzalandı, hemen sonrasında karkas etler teslim alındı, et tesislerinde işlendi, en yakın bölge İstanbul olduğu için geçen cumadan itibaren İstanbul’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayıldı. Bu hafta sonu tüm marketlerimizde düzenli olarak bulunur hale gelecek. Şu ana kadar yaklaşık 240 ton marketlerimize indi, satıldı ya da satılmak üzere raflarda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kasaplar satış politikasını değiştirmeyecek

Öte yandan, kırmızı et piyasasındaki sorunları masaya yatırmak ve görüşlerini dile getirmek için Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ve beraberindeki heyet Bakan Fakıbaba'yı ziyaret etti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yalçındağ, et mevzusunun fiyatı yönüyle lüzumsuz yere gündem teşkil ettiğini düşündüklerini dile getirerek, "Vatandaşlar, dolmuşa bile ayda, ete verdiği paradan fazla para veriyor ancak tek konumuz et fiyatları oldu. 4 kişilik bir ailenin yılda ete verdiği para 2 bin-2 bin 500 lira civarında. Ancak Türkiye'deki enflasyonun tek nedeni et fiyatları olarak gösteriliyor." diye konuştu. 

Yalçındağ, ESK tarafından marketlere temin edilen etlerin paketlenerek satışa sunulduğuna dikkati çekerek, "Halkımız, önünde işlenen eti tercih eder, oradan merak edip alan da olur ancak bizim milletimiz damak zevkine düşkün. Biz de kasap esnafı olarak müşterimizin damak zevkine uygun, yerli üreticinin yetiştirdiği hayvanlardan elde edilen etleri alıp vatandaşımıza sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: ucuz et
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