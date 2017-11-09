Ucuz et kasapları indirime götürdü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın talimatıyla marketlerde ucuz et satılmasına yönelik karkas et temininin başlamasıyla kasaplar da indirime gitti. EDESOB Başkanı İnağ, kasapların kardan zarar ettiklerini belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın talimatıyla Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) marketlerde ucuz et satılmasına yönelik karkas et temininin başlamasıyla bazı kasaplar indirime gitti.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Emin İnağ, ucuz et projesinin geçici bir çözüm olduğunu belirtti.

'GEÇİCİ ÇÖZÜME DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Ucuz etin vatandaşlar açısından olumlu, kasaplar açısından olumsuz olduğunu aktaran İnağ, "Yerel kasaplar da kardan zarar ederek geçici çözüme destek olmaya çalışıyorlar. Bunun neticesinde üretici için ağır sonuçlar olur. Bu önemli ve ciddi bir olay. Çiftçi hayvancılıktan vazgeçebilir. Para kazanamayacaktır. Bu durum net bir çözüm değil, geçici çözümdür. Etin ucuzlaması için üreticinin desteklenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'ÖZLEM DE VAR ETE'

Edirne'deki kasaplardan Ömer Doğan, ucuz et projesinin ardından fiyatları dengelemek adına indirime gittiklerini söyledi.

Alım gücü olmayan vatandaşların bunun sayesinde et alabileceğini belirten Doğan, "Et fiyatı düştükçe alım fiyatı da artıyor. Özlem de var ete 50 liraya et yemek kolay değil ki bugün. Asgari ücret alan bir kişi her hafta 50 lira verip et alamayabilir ama şu an 29 liradan 40 liraya kadar etin fiyatı değişiyor. Bu da vatandaş açısından on numara" dedi.

'ETİN KİLOSUNU 30 LİRADAN SATIYORUZ'

Kasap Kübra Ayık da çoğu vatandaşın gelir durumunun belli olduğunu aktardı ve "Biz sakatat da satıyoruz. Dışarıdan et gelmesi sakatatın fiyatını yükseltecek kesimler azalacağı için. Durum neyi gösterecek bakacağız. Şu an etin kilosunu 30 liradan satıyoruz" diye konuştu.