'Ucuz et'te detaylar belli oluyor

Tarım Bakanı Fakıbaba; kıyma etin kilogramını 29 lira, kuşbaşı etin kilogramını 31 liradan satmayı taahhüt eden ve tüm illerde satış noktası bulunan zincir marketlere ESK tarafından dana karkas et satışı yapılacağını söyledi. ESK'nın konuyla ilgili önümüzdeki hafta ilana çıkması bekleniyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, market zincirlerde et satışı uygulamasına ve üreticilerin yerli hayvanlarının satın alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Öncelikli hedeflerinin en geniş tüketici kitlesine ulaşmak olduğunu belirten Fakıbaba, Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde ucuz kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Fakıbaba, "Kıyma etin kilogramını 29 lira ve kuşbaşı etin kilogramını 31 liradan satmayı taahhüt eden ve Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan zincir marketlere Et ve Süt Kurumumuz tarafından dana karkas et satışı yapılacaktır" dedi.

Fakıbaba ayrıca, besicilerin yerli hayvanlarını, Et ve Süt Kurumunda kesilmesi kaydıyla kilogramını 25 liradan satın alacaklarını söyledi.

Öte yandan marketler, ESK'dan temin ettikleri karkas etleri yarımşar kilogramlık ambalajlarda tüketicilere ulaştıracak. ESK'nın konuyla ilgili önümüzdeki hafta ilana çıkması bekleniyor.