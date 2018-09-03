‘Ucuz parayı değerlendiremedik’

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Uzun bir dönem Türkiye maalesef ucuz parayı değerlendiremedi. Dünyada paranın değeri çok düşükken biz yeterince borçlanamadık” açıklamasında bulundu.

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Dijital Dönüşüm Forumu 2018’de konuşan Turkcell CEO’su Terzioğlu, “Biz Turkcell olarak bir yatırım yaptığımızda bunun geri dönüşünün 4-5 senede olduğunu görüp vadesel olarak ona göre borçlanıyoruz.’’ dedi. ‘’Kur ya da faiz beklentilerimiz açısından bunları öngörüyoruz. Türkiye’de de bu iyi uygulamaları genele yaygınlaştırmamız lazım” diye konuşan Terzioğlu,”Uzun bir dönem Türkiye maalesef ucuz parayı değerlendiremedi. Dünyada paranın değeri çok düşükken biz yeterince borçlanamadık, kamu borçlanamadı ve borçlanma sorumluluğu biraz da bilinçsizce özel sektörde kaldı. Önümüzdeki dönemde bunu düzeltmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 524

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.