‘Ufukta kara bulutlar toplandı’

Almanya Başbakanı Angela Merkel’le Berlin’de bir araya gelen IMF Başkanı Christine Lagarde, dünya ekonomisindeki gidişatın şimdilik iyi olduğunu, ancak ufukta kara bulutların toplandığını belirterek, en karanlık bulutun da ülkeler arasında yaşanan güvensizlikler olduğunu ifade etti.

Afrika ülkelerinde daha hızlı gelişmelerin olması gerektiğine de vurgu yapan Lagarde, bu ülkelerde daha iyi vergi sistemlerinin oluşturularak ülke kaynaklarının arttırılması gerektiğinin altını çizdi. OECD Genel Sekreteri Gurriel de dünyadaki yatırımların kesilmemesi ve çevre kirliliğine karşı etkin mücadele edebilmek amacıyla ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Gurriel, uluslararası kuruluşların vazifelerinin ve bu kuruluşlara yönelik baskıların arttığını, diğer yandan insanların ülke yönetimlerine duydukları güvenin gittikçe azaldığını söyledi.

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