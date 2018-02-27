Ülker bir şirketini daha satıyor

Ülker Bisküvi hisselerinin yüzde 51'ini İngiltere merkezli şirketine taşıdığı için eleştirilerin hedefi olan Yıldız Holding'e ait Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri adlı şirketin satışı için anlaşmaya varıldı.

Yılbaşında Ülker Büsküvi'deki hisselerinin satışı ile gündeme gelen iş adamı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bir satışa daha imza atıyor.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Bireysel Tanıtım adlı şirketin doğrudan pazarlama sektöründe çalışan EKOM Araştırma'ya satışı için anlaşma sağlandı. Satış sürecinin ilk adımı olan resmi kurumlara başvuru süreci başladı. 1992 yılında kurulan ve satış noktası sahada pazarlama alanında faaliyet gösteren EKOM’un İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Samsun ve Adana’da toplam 10 bölge ofisinde 200’e yakın ofis çalışanıyla bulunuyor. EKOM, Danone, Coca-Cola, Bosch, Ferrero, Gratis, Heinz, Nestle gibi uluslararası şirketlerle çalışıyor.

EKOM’un satın aldığı Yıldız Holding firması Bireysel Tanıtım’ın da 60 şehirde 3300 satış noktasında 1300’ün üzerinde çalışanı var. Şirket büyük kısmı Yıldız Holding firması markalarla çalışıyor. 2006’da kurulan Bireysel Tanıtım’ın yönetiminde Ergün Bodur, Abdulhalik Damar, Doğan Demircan gibi isimler var.

