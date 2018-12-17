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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Uluslararası alanda THY'ye 3 ödül

17 Aralık 2018, Pazartesi 21:53
Dünyanın en çok ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan Türk Hava Yolları, ABD menşeli küresel yayın organı “Global Traveler”ın düzenlediği ödüllerde, okuyucu anketleri sonucunda belirlenen üç ödülün sahibi oldu.

Türk Hava Yollarından (THY) yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülke ve uluslararası destinasyonuna uçuş gerçekleştiren THY, ABD menşeli küresel yayın organı “Global Traveler”ın düzenlediği ödüllerde, okuyucu anketleri sonucunda belirlenen üç ödüle layık görüldü. 

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde Beverly Hills şehrinde düzenlenen törende “En İyi Kurumsal Seyahat Programı” kategorisinde, kurumsal müşterileri için özel tasarlanan programı “Turkish Airlines Corporate Club”ın ödüllendirildiği gecede THY ayrıca üst üste ikinci kez “Business Yolcuları için En İyi Havayolu” ve “En İyi Havalimanı Personeli” ödüllerinin de sahibi oldu.

Törende “En İyi Kurumsal Seyahat Programı” ödülünü Türk Hava Yolları adına Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman teslim alırken, “Business Yolcuları için En İyi Havayolu” ve “En İyi Havalimanı Personeli” ödüllerini ise yine bayrak taşıyıcı hava yolu adına Türk Hava Yolları Los Angeles Müdürü Ersen Engin kabul etti.

Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan Dorman, şunları kaydetti:

“Türk Hava Yolları olarak, ödüllü hizmetlerimizi genel standartlarından ayrıştıran özellikleri büyük bir titizlikle ele alıyoruz. Örneğin, business ve kurumsal yolcularımıza sunduğumuz hizmet seçkimizi kapıdan kapıya kesintisiz deneyim konsepti ile tasarlayıp, uzun vadeli bir vizyonla geliştirdik ve bu noktada bariz bir farklılık oluşturduk. Bu ödüllerin tamamı, müşteri odaklı ve ayrıcalıklı hizmet anlayışımızın bizim için son derece kıymetli birer takdiri. Markamızı bu ödüllere layık gören yolcularımıza, Turkish Airlines Corporate Club üyelerimize ve Global Traveler dergisine teşekkür ediyoruz.”

Dünyanın en kapsamlı kurumsal sadakat programlarından biri olan Turkish Airlines Corporate Club, üyelerine ayrıcalıklı hizmetler sunarken, kurum ve kuruluşlar için çok çeşitli ve uygun maliyetli avantajlar sağlayacak şekilde tasarlandı. Program çerçevesinde üyeler, katılım için herhangi bir ücret ve/veya taahhüt vermemekle birlikte özel indirimler, özel bagaj hakları, bilet kurallarında esneklik, ücretsiz bilet ve yükseltme (upgrade) avantajları ve ayrıca özel yolcu salonlarına erişim gibi önemli imkanlara da sahip olabiliyorlar.

 

AA

Etiketler: THY, hava yolu, ödül, ABD
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