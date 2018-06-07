Uluslararası Ekonomister: Dolar kısa süre içinde düşüşe geçecek

Analistler son dönemde gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında gözle görülür bir değer artışı kaydeden ABD dolarının birkaç ay içinde gerileme sürecine gireceğini ileri sürdü.

Reuters haber ajansının gerçekleştirdiği beklenti araştırmasına katılan 60 ekonomistin yarısından fazlası doların küresel piyasalardaki yükselişinin 'kısa süreli' olduğunu ve önümüzdeki süreçte düşüşe geçeceği tahmininde bulundu. ABD ekonomisindeki toparlanma ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikalarını daha da sıkılaştıracağı beklentisi Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Ankete katılan 60 ekonomistten 35'i doların küresel piyasalardaki yükselişinin 3 ay süreceğini belirtirken, 10 ekonomist söz konusu yükseliş trendinin 1 ay, 15 ekonomist ise 6 ay süreceği görüşünü dile getirdi. Reuters tarafından bu yılın başında yapılan bir diğer beklenti araştırmasında ABD'nin yeni vergi sistemini gerekçe gösteren çoğu ekonomist dolar için 'zayıf bir pozisyonda olacağı' öngörüsünde bulunmuştu. Reuters'in son anketinde doların yeniden düşüş trendine geçeceğini söyleyen analistler, diğer ülke merkez bankalarının dolara karşı aldıkları pozisyonun ABD para biriminin düşüşünde önemli rol oynayacağı görüşünde. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Peter Praet'in geçtiğimiz haftalarda para politikalarını sıkılaştıracakları yönündeki sinyali Euro'yu dolar karşısında son 10 günün zirvesine taşımıştı. Türk lirası en fazla değer kaybeden para birimleri arasında Dolar karşısında önlenemeyen değer kaybı sonrası Türkiye Merkez Bankası likidite faiz oranlarını artırma kararı almıştı. Merkez Bankasının bu adımı sonrası gerileyen dolar, TL karşısındaki güçlü pozisyonunu koruyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Geç Likidite Penceresi (GLP) oranlarını 300 baz puan arttırarak yüzde 16,5'e yükseltmiş bir haftalık repo oranını yüzde 8 de sabit tutmuştu. Euronews Türkçe

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