Un fiyatlarında büyük zam

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat una yapılan zamlar yüzünden dayanacak güçlerinin kalmadığını açıkladı.

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Bu kadar fahiş bir zam olur mu?'' diyerek tepki gösterdi.

Polat, bir ay içinde 50 kiloluk un çuvalının önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktığını belirterek, ‘'Bir an önce önlem alınmalı. Aksi takdirde bizim de zam yapmamız kaçınılmaz olacak'' dedi ve şunları söyledi:

'DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI'

‘'Bu durumda zaten zor sattığımız ürünleri vatandaş alamaz. Satış olmadığı için çok sayıda yufkacı kepenk kapatmak zorunda kalacak. Un ile çalışan bütün işletmeler bu durumdan muzdarip. Biz yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.

Gün zam zamanı değil… Milli seferberlik ilan ettik diyoruz ama buna ben uyuyorsam, un fabrikalarının da uyması gerekiyor. Ortam belli. Gerek alım gücü gerek ekonomik sıkıntıdan dolayı biz zam yapmadık. Ama bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Un fiyatlarındaki bu astronomik rakamlara yetkililerin el atması gerekiyor. Aksi taktirde ya zam yapacağız, vatandaş mağdur olacak ya da biz kepenk kapatacağız''.