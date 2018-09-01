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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Un fiyatlarında büyük zam

01 Eylül 2018, Cumartesi 21:56
Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat una yapılan zamlar yüzünden dayanacak güçlerinin kalmadığını açıkladı.

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Bu kadar fahiş bir zam olur mu?'' diyerek tepki gösterdi.

 

Polat, bir ay içinde 50 kiloluk un çuvalının önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktığını belirterek, ‘'Bir an önce önlem alınmalı. Aksi takdirde bizim de zam yapmamız kaçınılmaz olacak'' dedi ve şunları söyledi:

'DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI'

‘'Bu durumda zaten zor sattığımız ürünleri vatandaş alamaz. Satış olmadığı için çok sayıda yufkacı kepenk kapatmak zorunda kalacak. Un ile çalışan bütün işletmeler bu durumdan muzdarip. Biz yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.

Gün zam zamanı değil… Milli seferberlik ilan ettik diyoruz ama buna ben uyuyorsam, un fabrikalarının da uyması gerekiyor. Ortam belli. Gerek alım gücü gerek ekonomik sıkıntıdan dolayı biz zam yapmadık. Ama bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Un fiyatlarındaki bu astronomik rakamlara yetkililerin el atması gerekiyor. Aksi taktirde ya zam yapacağız, vatandaş mağdur olacak ya da biz kepenk kapatacağız''.

Sputnik Türkiye

Etiketler: un, zam, Ankara, ekonomi
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  • Serdar

    2.9.2018 10:52:47

    Hükümet dolarla bu sekildemi mücadele edecek.temmuzda 110liraya aldığımız un çuvalı şimdi 150 160 lira.hadi mazota benzine vs anlıyoruz da unda ithalmi ediliyor

Risale-i Nur Külliyatı

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