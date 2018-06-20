Üretici de, tüketici de mağdur

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğdeli üreticilerin 50-55 kuruşa üretip 10-15 kuruşa tüccara satamadığı patatesin, pazarda tüketiciye 4 liraya satılıyor olmasının, AKP’nin yanlış tarım politikalarının acı bir sonucu olduğunu söyledi.

Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de yüzde 14 ile en çok patates üreten ilde üreticinin yaşadığı drama dikkat çekerek,“Üreten mağdur, tüketen mağdur. Hükümetin yanlış tarım politikalarının net yansıması patateste görülüyor. AKP hükümetleri IPARD Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi içine aldığı 42 il içinde Niğde yok. Geçen yıl 41 ilde uygulamaya başlanan lisanslı depoculuk uygulamasına Niğde alınmadı” dedi. Bugün pazarcı tezgâhında 4 liraya satılan patatesi 2 ay öncesine kadar Niğdeli üreticilerin tüccara 10-15 kuruşa satmak zorunda kaldığını hatırlatan Gürer, “Niğde’de patates Eylül, Ekim aylarında hasat edildikten sonra Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında satışa sunulmak üzere depolara konulur. Ancak bu yıl havalar sıcak gittiği için depolardaki patates çillendi ve çürüdü. Üretici 50-55 kuruşa mal ettiği patatesi, tüccara 10-15 kuruşa satmak zorunda kaldı. Bu fiyata bile satamayan üretici, alın teri ile ürettiği ürününü hayvan yemi olarak kullanmak zorunda kaldı” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.