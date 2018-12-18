SANAYİ ÜRETİMİ EKİM’DE GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 5.7 AZALIRKEN, İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞ EYLÜL’DE YÜZDE 0.8 ARTIŞLA YÜZDE 11.4’E ÇIKTI.

Tahminlerin üstünde

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azaldı. aa’nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahmini yüzde 4.7 üretim azalmasıydı.

Genç işsizliği % 21.6

İşsizlik oranı Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artışla yüzde 11.4’e çıktı ve Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Genç işsizlik oranı 1.6 puan yükselişle yüzde 21.6.

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Üretim azaldı işsizlik arttı

Sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 düşüş kaydetti. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekimde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 azalacağını öngörmüştü.

Son 1,5 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı İşgücü İstatistikleri verisini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişi oldu. Böylece işsizlik oranı Mart 2017’den (yüzde 11,7) bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. İşsizlik oranı 0,8 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile yüzde 21,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık artış ile yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.