Üretim üssü Anadolu

BETA Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, “Bizim üretim tesisimiz bu talebi karşılamaya yetmeyince Anadolu’da yer alan üreticilere iş vermeye başladık. Şu anda Anadolu’da 52 firmaya üretim yaptırıyoruz” dedi.

BETA Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, 2014’te başlayan ayakkabı sektörü teşvikleri ve ithal ayakkabıya getirilen verginin Türk ayakkabı sektörü için atılımı da beraberinde getirdiğini dile getirdi. Bunun kendileri için de atılımı beraberinde getirdiğine dikkat çeken İkiışık, “Biz hem kendi markamıza hem de farklı markalar için üretim yapıyoruz. Bizim üretim tesisimiz bu talebi karşılamaya yetmeyince Anadolu’da yer alan üreticilere iş vermeye başladık. Şu anda Anadolu’da 52 firmaya üretim yaptırıyoruz. Bizim bünyemizde 300-350 kişi çalışırken dolaylı olarak 52 firma vasıtasıyla 1200 kişiye daha iş veriyoruz” diye konuştu. Ar-Ge’ye de çok önem verdiklerini belirten İkiışık, Türkiye’de 25 yerli üretici arasında kendi Ar-Ge’sini yapan 5 şirketten biri olduklarını belirtti.

60 MAĞAZADAN SONRA YURTDIŞINA AÇILACAK

Türkiye’de 30 yılı aşkın deneyimiyle ön plana çıkan BETA ayakkabı, büyüme sürecine son hız devam ediyor. Bu yıl Erzurum, Adana ve Bursa gibi illerde 7 mağaza birden açan BETA, 2017’nin son mağazasını İstanbul Küçükyalı’da Ekim ayı itibari ile hizmet vermeye başlayan Hilltown AVM’de açtı. BETA Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, Türkiye’de şu anda 47 mağaza sayısına ulaştıklarını belirterek, “Yurtiçinde 60 mağaza sayısına ulaştıktan sonra dümeni yurtdışına kıracağız. Şu anda İngiltere, Almanya, Hollanda ve İspanya pazarlarını araştırmaya devam ediyoruz. Birkaç yıl içinde Avrupa’dan başlayarak dünyaya açılacağız. Şu anda Barcelona’da birkaç AVM’ye bakıyoruz” dedi.

ONLİNE SATIŞLAR 5. MAĞAZA

Türkiye’de online satışa en önce başlayan firmalar arasında yer alan BETA, bu yıl internet sitesini de yenileyerek mobile uyumlu hale getirdi. Bu gelişmelerin de etkisi ile online satış tüm mağazalar içinde 5. sıraya yükseldi. Taner İkiışık, şu anda online satış cirosunun 5 milyon TL olduğuna dikkat çekerek bu rakamı kısa vadede 10-15 milyon seviyesine çıkarmak istediklerini kaydetti. İkiışık, 2016’da 67 milyon TL civarında olan cironun bu yılın ilk 9 ayı itibari ile 50 milyonu aştığını söyledi. 2017 yılsonu satış hedeflerinin 90 milyon TL olduğunu belirten İkiışık, 2018 hedeflerinin ise 120 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Reyhan Keser - İstanbul