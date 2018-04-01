Uzmanlardan indirim 'tuzakları' uyarısı!

Bazı mağazaların şişirilmiş fiyatlar üzerinden yaptıkları "sözde" indirimler ve bir malın fiyatını vitrine koyarak indirimin tüm ürünlerde yapılıyormuş gibi sunulması, esnaf ve tekstil sektörü temsilcilerinin tepkisini çekti.

Baharın gelmesiyle bir yandan ellerindeki kışlık ürünlere yönelik indirim etiketlerini camekanlarına yapıştıran mağazalar, diğer yandan ilkbahar-yaz koleksiyonlarının tanıtımını yapıyor. Bazı iş yerlerinin vitrinlerindeki yüzde 100'e varan indirim etiketleri, tüketicilerin de kafasını karıştırıyor.

Hazır giyim sektörü ve esnaf temsilcileri, mağazalardan bazılarının "şişirilmiş" fiyatlar üzerinden "göstermelik" indirimler yaptığını, bazılarının da bir üründeki fiyat indirimini, tüm ürünlerde yapılmış gibi gösterdiğini belirterek tüketicileri uyardı.

"Semt pazarlarındaki indirimlerin yanıltıcı olabilir"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, yaptığı açıklamada, Ankara ve çevresindeki illerde geride kalan kışın çok çetin geçmediğini, bu nedenle kışlık ürünlerin Ankaralı sanayici ve esnafın elinde kaldığını söyledi.

Mağazaların stoklarını eritmek için yüksek oranlı indirim çıkartmalarıyla vitrinlerini süslediğine işaret eden Karakuş, söz konusu indirimlere çekidüzen verilmesi gerektiğini bildirdi. Karakuş, "İndirimler Avrupa'daki gibi sadece yaz ve kış aylarının girişinde yapılması lazım. 10 yıl önce bu konuda bir düzenlemeye gidilecekti. Ticaret odaları bu işe çok önem veriyordu ama olmadı. Şu an 365 gün indirim var. Bu gerçekçi değil, tüketici kandırılıyor. Şişirilmiş fiyatlar üzerinden indirim yapılarak tüketici aldatılıyor. Böylelikle gerçekten indirim yapan kurumsal firmaların kampanyaları inandırıcılığını kaybediyor." dedi.

Karakuş, yüzde 60-70'ler ve hatta yüzde 100'lere varan ve belli periyodu olmayan indirimler karşısında tüketicinin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak sosyete pazarı ve belli günlerde kurulan semt pazarlarındaki indirimlerin yanıltıcı olabileceğini bildirdi.

"Vatandaş vitrinlere baktığında gördüğü indirim ilanlarına inanmıyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de büyük mağazaların vitrinlerinde göz aşinalığı oluşturan ve sonu gelmeyen indirimli satışlarla tasfiye ilanlarına çözüm bulunması gerektiğini belirterek "Vatandaş vitrinlere baktığında gördüğü indirim ilanlarına inanmıyor." dedi.

Palandöken, yaşanan kuralsızlık içinde zarar edenin vatandaş olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Haksız rekabetin önüne geçilmesinin yanı sıra vatandaşın türlü indirim aldatmalarıyla alışverişe yönlendirilmesi doğru değil. Kuralsızlık sonucu oluşan haksız rekabet, genel ekonomiye, en fazla da esnaf ve sanatkarımıza büyük darbe vurmaktadır. Bu haksız rekabetin üzerinde durulmalı ve indirimli satışlar mutlaka bir kurala bağlanmalıdır.