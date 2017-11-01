Vasıfsız işçi dahi bulamıyoruz!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, sanayide yaşanan eleman sıkıntısına değinerek, üretimde çalıştıracak ara eleman değil, vasıfsız işçi dahi bulamadıklarını söyledi.

TİM tarafından Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye İhracat Haftası, Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla başladı.

Açılışta konuşan Büyükekşi, Başbakan Yıldırım ve Bakan Zeybekci'nin ihracatçılara yönelik verdiği desteklerden bahsederek, bu destekler sayesinde ihracatın arttığını, ihracatçı sayısının yükseldiğini anlattı.

Büyükekşi, 2017'yi "ihracatta atılım yılı" ilan ettiklerini kaydederek, bu sene hedeflerinin de üzerine çıkacaklarını, gayretlerinin sonuç verdiğini, ilk yarıda gerçekleşen yüzde 5,1'lik büyümeye ihracatın 2 puan katkı sağladığını söyledi.

Dokuz ayda ihracatın yüzde 10,5 arttığını dile getiren Büyükekşi, üçüncü çeyrekte ihracatın katkısıyla daha çok büyüyeceğini bildirdi.

"Vasıfsız işçi bile bulamıyoruz"

Büyükekşi, bugün üretimde çalıştıracak ara eleman değil, vasıfsız işçi dahi bulamadıklarını ifade ederek, kimsenin üretimde çalışmak istemediğini, bu yüzden önce aileden, ardından ilkokuldan başlamak üzere üretimin öneminin anlatılması gerektiğini vurguladı.

"Bu konuda toplumda farkındalık yaratmak için her platformda çalışmamız gerekiyor." diyen büyükekşi, artık Türkiye'de de Almanya veya Japonya'da olduğu gibi öğrencilere okula başladıklarında üretime yönelik cümleler öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükekşi, üretimde çalışan herkesin ülkesine daha yüksek ihracat, daha çok yatırım, daha fazla istihdam sağladığını kaydetti.

Başbakan Yıldırım'ın herkesi ihracatçı olmaya çağırdığını anımsatan Büyükekşi, sadece bir ayda 2 bin ihracatçının daha aileye eklendiğini bildirdi.

Büyükekşi, "2023'te ihracatçı sayımızı 70 bine çıkaracağız' demiştik. Zaten şu an 67 bini aştık. Zatıalinizin huzurunda bu hedefimizi tam 100 bine revize ediyoruz ve 'zirveye ulaşacağız' diyoruz." diye konuştu.