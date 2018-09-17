Vatan gazetesi haftasonu sayfa sayısını azalttı, Business HT de kapandı...

Dövizlerdeki artışa bağlı olarak kâğıt fiyatlarının yükselmesi Demirören Holding’i de etkiledi. Demirören Holding’e bağlı Vatan gazetesi, bir süre magazin eki Makaron’un sayfa sayısını 4’e indirmek zorunda kaldıklarını belirterek, sayfa ortasına çekildiğini açıkladı.

Resmî Gazete de kâğıt baskıya son verdi

Gazeteler kapanıyor

Vatan gazetesi haftasonu sayfa sayısını azalttı

Gazete, hafta sonu eklerini de askıya aldıklarını duyurdu. Vatan gazetesi, bugünkü sayısında yayınladığı duyuruyla, hafta sonu eklerinin geçici bir süre askıya alındığını, Makaron ekinin ise sayfa adedinin 6’dan 4’e düşürülerek gazete ortasında yer alacağını açıkladı. Medyaradar’ın aktardığına göre, gazeteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yılbaşında tonu yaklaşık 2 bin TL olan gazete kâğıdı 5 bin TL’ye yaklaştı. Dolar kurundaki artış baskıdan dağıtıma tüm maliyetlerimizi artırdı. Ya satış fiyatımızı artıracak ya da sayfa sayımızı azaltacaktık. Biz ikinci yolu seçtik. Bir süre için Makaron, gazetemizin ortasında 6 değil 4 sayfa olarak yer alacak. Hafta sonu eklerimizi de yine geçici bir süre askıya almak zorunda kaldık. Bu durumu anlayışla karşılayacağınızı umuyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz.”

Business HT de kapandı

Ciner Grubu’na ait ekonomi ve finans haberleri yayımlayan internet sitesi Business HT’nin yayın hayatına son verdiği öğrenildi. Business HT, kapanma kararını internet sitesinden yapılan bir duyuruyla ilan etti. Kapanma sebebiyle ilgili olarak ise Ciner Grubu’ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Ciner Grubu, geçtiğimiz aylarda dijital stratejilere yönelmek üzere Habertürk Gazetesi’ni de kapattığını açıklamıştı.