Vatandaş 10 milyar lira borçlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların piyasaya yaklaşık 10 milyar lira daha fazla kredi kullandırmalarının önünü açtı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarını artıracak kararlarının ardından Merkez Bankası da bankaların piyasaya yaklaşık 10 milyar lira daha fazla kredi kullandırmalarını sağlayacak şekilde karşılık oranlarını düşürdü. Zorunlu karşılık yöntemi, bankaların tasarruf sahiplerinden topladığı mevduatın ne kadarının piyasaya kredi olarak kullandırabileceğini belirliyor. Düzenleme öncesinde bankalar meselâ 3 ay vadeyle topladığı 100 liralık mevduatın 8 lirasını Merkez’e gönderip 92 lirasını piyasaya kredi olarak kullandırabilirken bugünden artık Merkez’e 7 lira verip geriye kalan 93 lirayı kredi olarak dağıtabilecekler. Böylece vatandaşın daha da borçlandırılmasının önü açılacak. Bankalarda halen 1 trilyon lira civarında TL mevduat bulunuyor. Karşılık oranı 1 puan indirildiği için Merkez’in hesaplarında bekleyen 10 milyar liranın biraz üzerindeki kaynak bankalar tarafından kredi olarak piyasaya akıtılacak.