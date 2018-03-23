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23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Vatandaş, geçen hafta 1.3 milyar döviz ve altın bozdurdu

23 Mart 2018, Cuma 14:50
TL'deki değer kaybı nedeniyle geçen hafta 1.3 milyarlık döviz bozduruldu.

Dolar/TL geçen haftaya 3.80'li seviyelerden başlayan ve bu gelişmelerle 3.90'un üzerine kadar kademeli yükseldi. Bireysel yatırımcılar TL'nin bu değer kaybını değerlendirerek geçen hafta DTH'larını 1.3 milyar dolar azalttılar. Yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları TL'nin sert değer kaybettiği 16 Mart ile biten haftada 167.8 milyar dolara geriledi.

Ancak bu son 5 yılda yaklaşık 50 milyar dolar artırdıkları döviz biriktirme eğilimlerinden vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir dönem döviz bozdurma çağrısında da olduğu gibi lokal yatırımcılar zaman zaman döviz tevdiat hesaplarının (DTH) bir kısmını TL'ye çevirebiliyorlar.

Geçen hafta bu rakam 1 milyar doları aşarken bankacılara göre bu hafta da benzer hatta artan bir eğilim olacak. Ancak son 5 yıllık trende bakıldığında lokaller, gerek TL'deki değer kaybı gerek çağrılarla bir dönem dövizlerini bozdursalar da bozdurduklarından daha da fazlasını kısa vadede yerine koydukları görülüyor.

Bankacılara göre hem bireysel hem de kurumsal lokallerin döviz mevduatlarını uzun vadede sürekli artırmalarının en önemli nedeni TL'nin değer kaybetmeye devam edebileceği endişesi. Bu nedene ek olarak ise bazı bireyseller düşük seviyeden alım yüksekten satış amaçlı, bazı kurumsallar ise ileriki dönem döviz borcu ödemesi amaçlı alım yapıyorlar.

Nomura Ekonomisti İnan Demir, "Mevduat sahiplerinin DTH biriktirme eğilimini de son yıllardaki tecrübenin birikimli sonucu olarak düşünmek lazım. Merkez Bankası'nın 'unorthodox' politikalar uygulamaya başladığı 2010 sonunda beri TL'nin yıllık bazda değer kazandığı tek sene 2012 oldu" dedi ve ekledi: "Bu tecrübe ışığında yatırımcılar TL'deki değer kaybı karşısında tasarruflarını korumak için DTH'a yöneliyor. Bu, kur yükselişlerinde döviz satmayacakları anlamına gelmiyor ama genel trend daha fazla döviz biriktirmek yönünde olacaktır" dedi.

Etiketler: döviz, dolar
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