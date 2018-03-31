Vatandaş kazıklanınca hatırladılar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında yasal mevzuattaki boşlukların giderilmesi adına yaptıkları çalışmayı bitirdiklerini ve Başbakanlığa sevk ettiklerini belirterek, “Hürriyeti bağlayıcı cezaların artırılması ve piramit satışın tanımının netleşmesi noktasında düzenlemeler yapıldı. Bakanlığımız adına gerekenler yapılmıştır ve süreç bitmiştir.” dedi.

Tüfenkci, Ankara Üniversitesi Sektör Seminerleri kapsamında düzenlenen “Türkiye’de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi” programı sonrasında, gazetecilerin Çiftlik Bank soruşturmasına ilişkin sorularını cevapladı. Konuya ilişkin şikâyetler gelmeye başladığında bu yapıların incelenmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu: “Bakanlığımızın tesbit ettiği bu yapıya benzer 65 şirket var. 31 şirketin denetimini tamamladık, bunlardan 21’inin piramit satış olduğu noktasında kanaat getirildi. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. 34 şirketin denetim işlemleri sürüyor.” Tüfenkci, söz konusu yapının şirket kuruluşunda “Çiftlik Bank” isminin geçmediğine, farklı şirketlerin isimlerinin yer aldığına dikkati çekerek, reklamlarında “Çiftlik Bank” ismi kullanıldığı için reklâmları durdurma kararı aldıklarını aktardı.



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