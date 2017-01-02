"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

''Vatandaşa yıllık 192.5 milyon liralık ek yük getirildi''

02 Ocak 2017, Pazartesi 10:45
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), kayıp ve kaçak hedeflerini tutturamayan elektrik dağıtım şirketlerinin genel aydınlatma tarifesinde yüzde 21.3 zam yaparak yurttaşların üzerine yıllık 192.5 milyon liralık ek yük getirdiğini öne sürdü.

EMO’dan yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yeni yıl tarifesinde de kamu yararı yerine dağıtım şirketlerini kolladığı ileri sürüldü. EPDK’nin 2016 yılbaşında elektrik tarifesini “sadeleştirme” adı altında kararttığını savunan EMO'ya göre, 2017 yılı tarife düzenlemeleriyle dağıtım şirketlerine "yine kaynak aktarımları" sağlandı.

EMO açıklamasına göre, genel aydınlatma tarifesine "yüzde 21.3 ile çok yüksek" bir oranda zam yapıldı. Açıklamada, "Dağıtım şirketleri için devlet üzerinden garantili tahsilat anlamına gelen bu kalemdeki artış, yurttaşların üzerine yıllık 192.5 milyon lira ek yük getirdi" denildi.

EMO açıklamasında, EPDK’nin Ocak 2017’de fiyatların değişmeyeceğini açıkladığını belirterek şöyle denildi:

“EPDK, enerji bedelinin düştüğünü, ama dağıtım maliyetinin arttığını savunmuştu. Dağıtım maliyetlerindeki artışın gerekçelerini açıklamayan EPDK’nın 1 Ocak 2017’den itibaren yürürlüğe koyduğu tarifeye bakıldığında dağıtım bedeli adı altında toplulaştırılan kalemde artışlara gidildi. Orta gerilim üzerinde tek terimli tarifelere bakıldığında; yalnızca sanayi ile şehit aileleri ve gazilerin faturasında değişim yapılmazken; ticarethaneler, meskenler ile tarımsal sulamadan kesilen dağıtım bedeline yüzde 6.3 zam yapıldı.”

EMO açıklamasında, son günlerdeki elektrik kesintilerine de değinilerek EPDK’nin bu konudaki sorumluluğu dile getirildi: 

“Gelinen noktada; şirketleri denetleyip, yükümlülüklerini takip etmesi gereken EPDK’nın uygulamaları ve düzenlemelerinin kendisi, denetime muhtaç bir alan olarak ortada durmaktadır. Ülkemizin enerji alanında içinde bulunduğu açmaz; günlük, teknik sıkıntılarla açıklanamayacak denli büyüktür. Nitekim Aralık ayının son günlerinden itibaren yurttaşların büyük bir çoğunluğu ve sanayi kuruluşları tarafından da can yakıcı bir şekilde hissedilen karanlıkta saatler geçirilmektedir. Ülkemizin enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için öncelikle güvenilir, denetim mekanizmaları oluşturulmuş kurum ve sistemler gerekmektedir. Bunun için de şirketlerin çıkarlarının değil, kamunun yararını gözeten iktidar, kurum ve çalışanlara ihtiyaç vardır.”

DHA

Etiketler: elektrik, fatura, elektirk mühendisleri odası, emo
Okunma Sayısı: 914
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • bestami

    02.01.2017 18:16:09

    Bu millet acılarla ve kazıklarla yaşamaya alışkın.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli

Güvenlik ve istihbarat muamması

Güzel şeyler de oluyor

Günün Osmanlıca Vecizesi

İstanbul polisi teröristi yakalamak için harekete geçti

Avrasya Tüneli'nin yeni ücreti belli oldu

Reina saldırganının en net görüntüsü ortaya çıktı

Berlin'deki Brandenburg Kapısı Türk bayrağı renklerine büründü

Saldırganın parmak izi ve eşkaline ulaşıldı

120 fabrikada üretim durdu

3 yaşında, annesini ebediyete uğurladı

Ortaköy'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme

İthalat da, ihracat da düştü

NATO'da bayraklar yarıya indirildi

''Çok güzel bir ülke burası; böyle bir şeyin olması çok yazık''

İstanbul Valiliği'ni basan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme!

Muayene ücretlerine de zam geldi: ''Ülkenin ekonomik koşullarına aykırı''

Yıldırım'dan 'sosyal medya' uyarısı!

Ortaköy'deki vahşeti IŞİD üstlendi

En Çok Okunanlar

Genel

Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli
Faruk ÇAKIR

Sermayeyi mi kaybettik?
Cevher İLHAN

Teröre yanlış teşhis yanlış konsept
Genel

Güvenlik ve istihbarat muamması
Genel

Anayasa teklifine üç itiraz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Terörden niye korunamıyoruz?
M. Latif SALİHOĞLU

Yeni Asya’nın yeniden doğuşu
Caner KUTLU

Akl-ı selim
Genel

Güzel şeyler de oluyor
Ahmet BATTAL

Dalga beraber geçilir!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.