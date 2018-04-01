Vatandaşa zam, dağıtım şirketine indirim

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yapılan basın açıklamasında, dağıtım şirketlerinin kaybını telafi etmek üzere TETAŞ üzerinden Nisan 2018 tarifesiyle örtülü bir sübvansiyonun yürürlüğe konulduğu belirtildi.

Elektrik tarifesinde dağıtım bedeli kaleminde indirim yapılırken, dağıtım şirketlerinin buradaki gelir kaybını telafi etmek üzere TETAŞ üzerinden Nisan 2018 tarifesiyle örtülü bir sübvansiyonun da yürürlüğe konulduğu açıklamada, “Dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak enerji tüketimleri için kamu şirketi Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş’den (TETAŞ) aldıkları elektriğin birim bedeli 1 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere indirilmiştir. TETAŞ‘ın dağıtım şirketlerine ‘teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda’ uygulayacağı fiyat yüzde 21 indirilerek, 18.008 kuruştan 14.1 kuruşa düşürülmüştür. Kayıp ve kaçak enerji satışında yapılan indirim nedeniyle TETAŞ‘ın uğrayacağı zarar ise genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine sağlanan ve nihai olarak faturası yine kamu tarafından ödenen enerji bedeline yapılan zamla kapatılmak istenmiştir. “ denildi.

Dört ayda yüzde 11.95 zamlandı

Mesken kullanıcılarının elektrik fiyatlarına 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 2.9’luk zam yapıldı. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yapılan basın açıklamasında elektrik fiyatını oluşturan kalemlerden enerji bedeline yapılan zammın yüzde 5.95 olmasının, bu kalem üzerinden oransal olarak kesilen fon-vergi benzeri kesintilere de zam yapılması anlamına gelmesi sebebiyle aylık asgari 230 kilovat saatlik (kWh) elektrik tüketen bir hanenin faturasının 106 liraya çıktığı vurgulandı. Bu durum 2017 yılsonuna göre konut kullanıcılarının elektrik faturalarına yapılan zammın yüzde 11.95’e ulaşmasıyla, elektriğin ana girdi olduğu büyük sanayi kuruluşları için Nisan ayından itibaren çok daha yüksek elektrik faturaları ödeme zorunluluğu doğuracak.

Sanayi daha çok etkilenecek

Açıklamada yeni tarifeden en çok sanayi kuruluşlarının etkileneceğini belirtilerek, “Çoğunluğu büyük sanayi kuruluşu ya da Organize Sanayi Bölgeleri olan bu tüketicilerden, doğrudan iletim sistemine bağlı olduklarından, ‘dağıtım bedeli’ alınmamaktadır. Bu nedenle bu kullanıcılar ‘perakende enerji bedeli’ne yapılan zamdan doğrudan etkilenecek olup; birim elektrik kullanımı başına yüzde 4.91‘lik artışla 21.97 kuruş yerine 22.98 kuruş ödeyeceklerdir. Ekim-Aralık 2017 döneminde uygulanan tarifede ise perakende enerji bedeli için 20.52 kuruş ödeme yapılırken, 2018‘de yapılan toplam zam ise yüzde 11.98‘e ulaşmıştır. 50 milyon kWh sınırını aşan ve görevli tedarik şirketinden enerji alan iletim sistemi kullanıcılarına ise 1 Nisan 2018‘den itibaren Son Kaynak Tedarik Tarifesi uygulanacaktır.’’ ifadeleri kullanıldı.