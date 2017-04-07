Ve altın tarihi zirvesini gördü

Altının gram fiyatı artan jeopolitik risklerle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 152,43 liraya kadar çıktı.

Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda "güvenli liman" talebinin artması ve TL'deki değer kaybının etkisiyle 152,43 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Gram altın dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel 150,33 liraya kadar çıkmasının ardından günü 149,43 liradan tamamladı. ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 152,43 ile tarihi zirvesini gördü ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 151,35 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.014 liradan satılıyor. ABD saldırısının ardından petrol ve dövizde son durum ABD'nin Suriye'ye saldırısının ardından artan jeopolitik endişelere bağlı olarak, bir süredir inişte olan petrol fiyatları da yükselişe geçti. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarında temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 dolayında artışla 56 doları da aşarken, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 52 doları geçti. Uluslararası petrol piyasalarında Brent, 52 dolar dolayından 56.07 dolara kadar tırmandıktan sonra 55.70 - 55.80 dolar aralığına çekiliken, ABD petrolünün varil fiyatı da 52.95 dolara kadar yükseldikten sonra 52.57 dolarda hareket etmeye başladı. Artan jeopolitik endişelerle dolar da 3.74 lirayı aşarak 3.7414 liraya kadar çıkarken, euro da 3.9910 lira ile 4.0 liraya yaklaştı. Dolar daha sonra 3.73 liranın hemen üzerine, euro da 3.97 liraya çekildi. AA

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