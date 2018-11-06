Vergi, ceza ve harçlarda zam bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar artacağını gösteren yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değişiklik yapılmazsa 2019 yılı başından itibaren vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 oranında artacak. Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre her yıl kasımda vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netleşiyor. Kasımda ekim ayı itibariyle 12 aylık üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran da sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Dün de TÜİK bu oranı yüzde 23.73 olarak açıkladı. Yani değişiklik yapılmazsa vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden değerleme oranına ilişkin, “Oran için 2019 enflasyonla mücadele kapsamında da bütçe dengesi kapsamında da en optimum, en doğru çözümle ilerleyeceğiz, yakında açıklayacağız. Detaylı çalışmalar devam ediyor” dedi.

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