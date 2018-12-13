Vergide indirim süresi uzatılsın

'Vergi indirimleri piyasalara hareket getirdi'

Kasım ayında başlayan KDV ve ÖTV indiriminin uzatılmasının ekonomiye olumlu yansıyacağının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta yapılan vergi indirimleri piyasalara hareket getirdi. Birçok marka özellikle otomotiv sektöründe ziyaretçi akınına uğradı ve satış cirolarını arttırdı. 1 Kasım’da başlayan indirim yıl sonu itibariyle son bulacak. Bu indirimlerin en azından 3 ay daha uzatılması yeni bir yıla girerken piyasaların bu yıla dair umutlarını arttıracaktır. Çünkü yaşanan ekonomik dalgalanmadan kurtulurken insanlar artık yeni yıl, yeni umutlar diyerek satışların hep böyle olduğu zamanları bekliyor. İç ticarette kilit sektörlerdeki bu hareketlilik zincirleme olarak birçok sektöre de yansıyor” diye konuştu.