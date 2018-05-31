Verilenler fazlasıyla alınacak

Ekonomistler seçim sonrasında vergi artışları, ek borçlanma ve zamlara hazır olunması uyarısı yaptı.

Ekonomi Profesörü Oğuz Oyan, ‘’krize doğru adım atmış bir ülke olarak’’ hükümetin bütçe harcamalarını kontrol altına alması gereken bir süreçte alışılmışın ötesinde seçim ekonomisi uyguladığına dikkat çekerek, “Seçim ekonomisinin çok ciddi maliyetleri olacak. Verilen teşviklerin fazlasıyla geri alınacağı sınırlamalar gündeme gelebilir. TL değer kaybının enflasyona kuvvetli yansıması olacak. Bütün bu ekonomik bozulmalar yeni iflaslar getirecek. Şirketlerde önemli daralmalar işsizlik artışına yol açabilir. Böyle bir ortamda kamu, personel maaşlarında cömert olmaz” öngörüsünde bulundu. Gelir dağılımının hızla bozulduğu bir sürecin sonunda maliyetin topluma yüklenebileceğini belirten Oyan, ortada seçim ekonomisini aşan, biriktirilen yapısal krizin getirdiği maliyetler olduğunu vurgulayarak, “Buna bir de 2019 yerel seçimlerine yönelik “seçim ekonomisi uygulayalım’ yaklaşımı eklenirse, ülkeyi zor günler bekliyor” dedi.

Paketler peş peşe açıklandı

18 Nisan’da erken seçim kararını açıklamasından sonra hükümet askeri personel ücretlerinden yaşlı aylıklarına, emekli ikramiyelerinden ÖTV indirimine kadar kamu harcamalarını artıran ekonomik paketleri peş peşe açıkladı. DW Türkçe’de yer alan habere göre, hükümet yıllardır uygulanan devlette taşeron çalıştırma uygulamasına son vererek, 500 bin işçiyi kadroya geçirdi. Her iki bayramda emeklilere biner TL ikramiye verilecek. Seçim sonuna kadar akaryakıt ürünlerini sabitlemek için bu ürünlerden alınan ÖTV indirilecek. Vergi ve prim borcunu ödeyemeyenlere yeniden af çıkarılırken, yurtdışındaki kaynaklarını getirenlere vergi affı geldi. Konut satışlarında, tapu işlemlerinde KDV indirilirken, 65 yaş üstü aylıkları 285 liradan 500 TL’ye çıkarıldı. 19 firmaya 135 milyar lira teşvik paketinin yanı sıra KOBİ’lere ve büyük işletmelere yeniden 34 milyar liralık kredi desteği sağlandı. Hükümet, askeri personele ilave ücret artışı verdi, seçimlerden sonra ise polis, imam ve öğretmenlere ilave ücret artışı vaat etti.

İş dünyasından uyarı

Hükümetin seçim paketlerine ekonomistler de iş dünyası da şüpheyle bakıyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, bozulma eğiliminde olan bütçe açığının ve seçim öncesinde açıklanan paketle bütçeye gelen ilave 24 milyar TL’lik ek yükün mali disiplin konusunda şüphelere neden olduğunu belirterek “İç tasarruflar yeterli değilken kamu açığının artma eğiliminde olması kaynak ihtiyacını artırıyor. Ekonominin cari açık-bütçe açığı kapanına doğru sürüklendiği düşüncesi, TL üzerinde baskı yaratıyor” uyarısında bulundu. DW Türkçe’ye konuşan bir hazine yetkilisi de “Verilen her kuruş ya borçla ya vergi artışı ile finanse edilecek. Türkiye, ekonomide faiz baskısı ve kurla uğraşmaya başlayacak. Yılbaşından bu yana şirketlerin borcu 50 milyar dolar arttı. Bunlar borçlarını ödeyemezse sıkıntı çekecek. Bugün aileler ve şirketler borçlu durumda. Bu borcu sadece özel sektör ödeyemez. Bu borç tüketiciler, devlet, bankalar ve belki de bir kısım patronlar tarafından paylaşılacak. Mesele bu paylaşımın nasıl yapılacağı ve borcu kimin üstleneceği.” diye konuştu.