Volkswagen fabrika yatırımı yapacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Türkiye’de yıllık 5 bin kişilik istihdam sağlayacak bir fabrika yatırımına hazırlandığı bildirildi.

Yaklaşık 10 yıldan fazladır Türkiye’ye yatırım için ikna edilmeye çalışılan Volkswagen (VW) konusunda sona gelindi. Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre, VW mevcut fabrikalarında elektrikli modellerine yer açmak için bir süredir yeni bir üretim tesisine ihtiyaç duyuyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, bu kapsamda yatırım için Bulgaristan ve Türkiye’yi radarına alan Alman üretici, otomobil üretimindeki tecrübesi ve sahip olduğu bilgi birikimi sebebiyle tercihini Türkiye’den yana kullandı. 2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen VW’nin Türkiye fabrikasına yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

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