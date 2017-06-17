Yabancı yatırımcı Türkiye'den kaçıyor

Türkiye’ye giren doğrudan yabancı yatırım 2016’da yüzde 31 düştü. Uzmanlara göre, Türkiye AB değerlerinden uzaklaştıkça uluslar arası yatırımcıların radarından da çıkıyor.

Türkiye iş dünyası, ekonominin can damarı sayılan doğrudan yabancı yatırımlardaki sert düşüşün sebeplerini sorguluyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) geçtiğimiz günlerde açıkladığı Küresel Yatırım Raporu’na göre, Türkiye’ye giren doğrudan yabancı yatırım 2016’da yüzde 31 düştü. Türkiye’nin uluslar arası doğrudan yatırımlardan aldığı pay da yüzde 2.3’ten yüzde 1.9’a geriledi. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlara göre, Türkiye AB değerlerinden uzaklaştıkça uluslar arası yatırımcıların radarından çıkıyor. Küresel Yatırım Raporu’na göre, 2016’da doğrudan yabancı yatırımlar küresel çapta yüzde 2 gerileyerek 1 trilyon 746 milyar dolar oldu. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere giren yatırımlar ise yüzde 14’lük düşüşle 646 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak Türkiye’de ise bu gerilemenin iki katını aşan bir düşüş yaşandı. Türkiye’ye giren doğrudan yabancı yatırım 2016’da yüzde 31 geriledi ve 17.2 milyar dolardan 11.9 milyar dolara indi. Bu tutar 2010’daki 9 milyar dolardan bu yana en düşük değer.

Uzmanlara göre, doğrudan yabancı yatırımlardaki sert düşüşte son birkaç yılda pek çok terör olayının yaşanması, 15 Temmuz darbe girişimi ve son olarak OHAL dönemi etkili oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, “Uluslar arası yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin azalması 15 Temmuz’dan önce başladı. 15 Temmuz’dan sonra ise ilgi daha da düştü” diyor.

“AB İLE İLİŞKİLERİN BOZULMASI ETKİLİ OLDU”

Uluslar arası yatırımcıların Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmak konusunda çekingen davranmasının en önemli sebebinin Türkiye’nin AB üyelik perspektifi ve AB normlarından uzaklaşması olduğunu vurgulayan Gürsel, “Türkiye’de demokratik işleyiş ve hukuk devleti olmak konusunda yaşanan gerileme, yabancı yatırımcılar tarafından görülüyor. AB ile siyasi ilişkilerin olumsuz gelişmesi, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan uluslar arası yatırımcıların yüzde 70’inin AB merkezli olduğu düşünüldüğünde, yatırımların da önünü kapatmaya başladı” diye konuşuyor.

“KÖRFEZLİ YATIRIMCI DA AB İÇİN GELİYOR”

AB üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 sonrasında Türkiye’ye gelen yabancı yatırımın yılda 20 milyar dolar gibi rekor seviyelere ulaştığını hatırlatan TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu ise, vaat edilen yapısal reformların gecikmesi sonrasında başlayan olumsuz durumun art arda yaşanan seçim süreçleri ve son olarak 15 Temmuz darbesi ile zirveye çıktığını kaydediyor. Bu dönemde Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi’nde 45’inci sıradan 51’inci sıraya gerilediğine işaret eden İmamoğlu, “OHAL süreci ve AB ile gerilim uluslar arası yatırımcıyı Türkiye’den soğuttu. Bu süreçte yalnızca Körfez ülkelerinden gelecek yatırımlara bel bağlamak da doğru değil. Çünkü, Körfez yatırımcısı da Türkiye’nin AB’ye açılan bir pazar olduğu düşüncesiyle Türkiye’ye geliyor. AB üyelik perspektifi olmayan bir Türkiye, onlar için de cazip olmaktan çıkabilir.” diye konuştu.

879 ŞİRKETE EL KONULDU

Türkiye’de 15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL ile birlikte “Fethullahçı Terör Örgütü”ne (FETÖ) maddî destek sağladığı iddiasıyla yüzlerce şirkete el konulması da, yabancı yatırımcılar açısından önemli bir endişe kaynağı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Temmuz sonrasındaki 8 ayda toplam değeri 40,3 milyar TL olarak hesaplanan 879 şirkete el koydu ya da kayyım atadı. TMSF’nin Ocak-Mart aylarına ilişkin yayınlanan üç aylık faaliyet raporunda, 31 Mart itibariyle 43 şehirden toplam 879 adet şirket ile ticari işletmenin kayyımlarının yetkilerinin TMSF’ye devredildiği veya bu şirketlere TMSF’nin kayyım olarak atandığı açıklandı. TMSF verilerine göre, bu şirketlerde toplam 44 bin 888 kişi çalışıyor. TMSF’ye devredilen şirketler içerisinde Naksan, Hasırcı, Boydak, Koza-İpek, Dumankaya, Kaynak, Akla ve Akfel olmak üzere 8 büyük holding de bulunuyor. 15 Temmuz sonrasında el konulan ticarî kuruluşlardan bugüne kadar satışı yapılan henüz olmadı. Ancak, bu şirketler içerisinde medya sektöründe faaliyet gösteren 147 basın kuruluşunun 70’inde değerleme çalışmaları sona ermiş durumda. Yakın zamanda satışa sunulması planlanan basın kuruluşları içinde 38 televizyon, 39 radyo ve 70 gazete bulunuyor.

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