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Yabancıya konut satışında en fazla artışın olduğu şehir

18 Şubat 2019, Pazartesi 13:12
Yabancıların yılın ilk ayında aldığı 3 bin 168 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara konut satışı yeni yıla da hızlı başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82 artışla 3 bin 168 adet konut yabancıya satıldı. Geçen yılın ocak ayında yabancıya bin 742 konut satışı yapılmıştı.

3 bin 168 adetlik satış, yabancıya konut satışının başlamasından bu yana en yüksek ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yabancıya konut satışında en fazla artış Sakarya'da

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırayı koruyor. Geçen yılın tamamında İstanbul'dan 14 bin 270 konut satın alan yabancılar, yeni yılın ilk ayında da bin 361 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artış kaydetti.

Antalya, satılan 601 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 182 konutla Ankara, 177 konutla Bursa, 162 konutla Yalova ve 135 konutla Sakarya takip etti.

Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il ise yüzde 165 ile Sakarya oldu. Sakarya'yı yüzde 156 artışla Ankara ve yüzde 150 yükselişle İstanbul izledi.

Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon'da geçen yılın ocak ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 34'lük düşüş yaşanması dikkati çekti. 

Iraklılar liderliği sürdürüyor

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yıl 8 bin 205 konut satın alan Iraklılar, ocak ayında da 605 konutun sahibi oldu. Iraklılar, geçen yılın ilk ayında 272 konut satın almıştı.

Iraklıları, 305 konutla İranlılar, 195 konutla Ruslar, 191 konutla Afganlar ve 151 konutla Ürdünlüler takip etti.

En fazla konut satın alan ilk 10 yabancı ülke vatandaşı incelendiğinde, ocakta geçen yılın aynı ayına göre en çok artışın yüzde 267 ile İranlılarda yaşandığı dikkati çekti. İranlıları, yüzde 222 ile Filistinliler ve yüzde 122 ile Iraklılar izledi.

Söz konusu dönemde Suudilere konut satışında ise yüzde 33'lük azalış kaydedildi. 

AA

Etiketler: konut, emlak
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