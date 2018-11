Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen ‘ATSO Geleneksel Ödül Töreni’nde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika milli servetin kaybıdır. Yani 80 milyonun servetinin kaybıdır. Biz tüm faizlerle, kurlarla, vergilerle her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Binbir türlü sıkıntı yaşarken, devletten tek isteğimiz var, ‘Yanımızda olduğunuzu gösterin’. Başka bir şey istemiyoruz. Ekonomik mücadelede, dünyadaki ülkeler arasındaki bu yarışta devlet yanımızda olduğunu göstermesi lazım.” diye konuştu.