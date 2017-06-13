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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Yanlışlıkla rekor ücretle kazandı; çok zor iptal ettirdi: "Ömür boyu çalışarak ödeyemez"

13 Haziran 2017, Salı 09:00
Uluslararası Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminde 86 bin liradan ihaleye açılan 160 bin lira bedelli gayrimenkulü almak isterken hatalı rakam girip 94 milyon liralık teklifte bulunan ve ihaleyi rekor ücretle kazanan Harun A, elektronik ortamdaki hatalı işlemin iptal edilememesi üzerine ihalenin feshedilmesi istemiyle açtığı davayı kazandı.

Tekirdağ 2. İcra Müdürlüğü, bir bankanın alacağına karşılık, borçlu bir kişi ve şirket adına kayıtlı Tekirdağ'daki kat irtifaklı ve arsa paylı, "mesken" nitelikli taşınmaz için ihale açtı.

İhaleye açılan gayrimenkul için 160 bin lira muhammen bedel takdir edilirken, ihale başlangıç bedeli de 84 bin lira olarak belirlendi.

94 milyon liralık teklifle ihaleyi kazandı

UYAP üzerinden elektronik ortamda 22 Şubat 2017'de açılan ihaleye, 94 bin liralık teklifle katılmak isteyen İstanbullu Harun A, sıfırların eklendiğini göremeyip teklif kısmına yanlışlıkla "94 milyon lira" yazdı. 160 bin liralık değerinin çok üzerinde teklif yapılan gayrimenkulün ihalesi, başka tekliflere gerek kalmaksızın Harun A'ya kaldı.

Yaptığı yanlışlığın farkına varan Harun A, hatayı düzeltmek istese de "elektronik ortamda yapılan ihaleye sunulan bedelin değiştirilemeyeceğinin" belirtilmesi üzerine, ihalenin feshedilmesi davası açması için avukatı Mehmet Kılıç'a başvurdu.

"Ömür boyu çalışarak ödeyemez"

Harun A'nın 94 milyon liralık teklifin geçerli olmaması dikkate alınmadığı ve kendisine şifahi olarak, "elektronik ortamdaki teklife müdahale edemedikleri, bu hususun ihalenin feshi yoluyla çözülebileceğinin" belirtildiği aktarılan dilekçede, Harun A'nın 94 milyonluk bir ihaleyi kabul etmesinin hukuken mümkün olmadığı gibi ekonomik olarak da ödeyemeyeceği vurgulandı.

"Söz konusu bedeli ödememesi halinde dahi ikinci satışla ilk satış arasındaki farkı ödemek zorunda kalacak olan müvekkil, çok çok ağır ve ömrü boyunca ödeyemeyeceği bir borç altına girmiş olacaktır." denilen dilekçede, ihalenin feshedilmesi talep edildi.

Satış düştü, yeni ihale bankaya kaldı

Bu dönemde, 94 milyonluk bedel ödenmediği için söz konusu gayrimenkulün satışı düştü ve gayrimenkulle ilgili 3 Mayıs'ta yeni ihale gerçekleşti. Bu ihaleye sadece alacağına karşılık ilgili banka temsilcisinin girdiği ve ihalenin 86 bin lira bedelle bu bankaya kaldığı öğrenildi. 

"Aradaki farkı ödemek zorunda kalacaktı"

Harun A'nın avukatı Mehmet Kılıç, mahkemenin verdiği kararla müvekkilinin mağduriyetini giderdiğini belirterek, "İhalenin feshi davası açmamaları ve mahkemenin bu talebi kabul etmemesi durumunda, düşen birinci satış (94 milyon lira) ile gerçekleşen ikinci satış (86 bin lira) arasındaki farkın müvekkilden tahsil edileceğini ve bu yüzden dava açtıklarını" kaydetti.

AA

Etiketler: ihale
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