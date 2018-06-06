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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yapılandırma için SGK'ya başvurular sürüyor

06 Haziran 2018, Çarşamba 17:57
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2 Haziran itibarıyla yapılandırma başvuruları alınmaya başlamış olup, şimdiye kadar 42 bin 164 başvuru oldu." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Haziran'da başlayan yapılandırma müracaatına şimdiye kadar 42 bin 164 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarını kapsadığını aktardı.

Yapılandırma başvurularına ilişkin bilgi veren Sarıeroğlu, "2 Haziran itibarıyla hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, hem de posta yoluyla yapılandırma başvuruları alınmaya başlamış olup, şimdiye kadar 42 bin 164 başvuru oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek"

Sarıeroğlu, yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyeceğini vurguladı.

Yapılandırma kapsamındaki ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizlerin kaldırılacağına da işaret eden Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. Bağ-Kur sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek."

Sarıeroğlu, Yapılandırma Kanunu ile prim borcu bulunan, işveren, esnaf, çiftçi, primini kendi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları için de büyük bir ödeme kolaylığı getirdiklerini, özellikle peşin ödemelerde çok büyük bir avantaj sağladıklarını belirtti.

Yapılandırmada son müracaat 31 Temmuz

Yapılandırmada son müracaat tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğu bilgisini veren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"İlk taksit ve peşin ödeme süresi de 31 Ağustos 2018'dir. Ödemeler 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecek. İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkanı verildi. Kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacak."

Peşin ödemede büyük avantaj

Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının silineceğini aktaran Sarıeroğlu, böyle bir uygulama daha önce gerçekleştirilmediğine dikkati çekti. Sarıeroğlu, ikinci taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'sinin silineceğini vurguladı.

Sarıeroğlu, 31 Mart 2018'den önceye ait idari para cezalarının 31 Ağustos 2108'e kadar ödenmesi halinde, idari para cezasının yüzde 50'sinin silineceğini bildirdi.

Yapılandırma kapsamında 10 liraya kadar eksik ödemelerin yapılandırma ihlal nedeni sayılmazken, ilk 2 taksitin süresinde ödenmemesinin yapılandırma ihlal nedeni sayılacağına işaret eden Sarıeroğlu, borçluların yapılandırma taksitleri ile cari dönem prim borçlarını çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla aksatmamaları gerektiğini bildirdi.

Sarıeroğlu, önceki yapılandırma kanunlarına göre yapılandırması devam edenlerin ise kalan borçlarını peşin ödenmesi halinde taksit tutarına isabet eden Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının, ikinci taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise kalan taksitlere uygulanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'sinin silineceğinin altını çizdi.

Yapılandırmadan yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerektiğini aktaran Sarıeroğlu, Bakanlar Kurulunun yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.

Jülide Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca yine Bağ-Kur'lu sigortalılarımız hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilecek. Genel Sağlık Sigortalılarımıza da yine yapılandırma kapsamında borçlarını faizsiz olarak 31 Aralık 2018'e kadar ödeme imkanı verildi, bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Vatandaşlarımız 31 Temmuz'a kadar başvuruyu ihmal etmeyerek bu imkanı özellikle de peşin ödeme avantajını çok iyi değerlendireceklerdir."

AA

Etiketler: SGK, yapılandırma, borç
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