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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Yargı mensuplarına dudak uçuklatan zam!

29 Ocak 2017, Pazar 12:02
Hükümet, hakim ve savcılar için kademeli olarak önemli oranda maaş artışına hazırlanıyor. 16 bin yargı mensubunu ilgilendiren zam sonunda 1. derece hâkim-savcılar 13 bin 500 lira, yani bir asgari ücretlinin yaklaşık 10 katı maaş alacak.

Başbakanlık’a gönderilen yargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hakim ve savcılara önemli miktarda maaş artışı geliyor. Meslekte 21 yılını doldurmuş 1. sınıf hakim ve savcıların maaşı yüzde 25 zamla 13 bin 500 liraya çıkacak.

Hükümet, yargı teşkilatının bir süredir beklediği maaş zammı düzenlemesini sonunda hayata geçiriyor. 

Başbakanlık’a gönderilen yargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hakim ve savcılara kademeli olarak önemli miktarda maaş artışı getiriliyor. 

Habertürk'ün haberine göre, kanun hükmünde kararname (KHK) ile hayata geçirilecek düzenlemeyle, hakim ve savcıların maaşlarında derecelerine göre kademeli olarak artış yapılacak. 

2 BİN 700 TL ARTIŞ

Düzenleme ile 1. sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar 2 bin 700 TL maaş artışı alacak. Hakim-savcı ve bu meslekten sayılanların 1 Ocak’tan geçerli yüzde 3’lük genel maaş zammı ve 15 Ocak’tan geçerli asgari geçim indirim artışına bağlı olarak 10 bin 800 TL’ye ulaşan maaşları, bu zamla birlikte 13 bin 500 TL’ye çıkacak. Meslekte 21 yılını doldurmuş 1. sınıf hakim ve savcılar için bu, yüzde 25’lik bir artış anlamına geliyor. 

Yüksek yargı organlarının başkanları ve başsavcıları da düzenlemeden faydalanabilecek. Yargı mensupları, derecelerine göre bu yargı tazminatı artışından kademeli olarak faydalanacak.

16 BİN YARGI MENSUBU

Yargı tazminatı artışından halen görevde bulunan 11 bin 116 hakim, 4 bin 828 savcı olmak üzere 15 bin 944 yargı mensubu yararlanacak. Adli yargıda 12 bin 403, idari yargıda bin 547 hakim ve savcı görev yapıyor. Danıştay’da 504, Yargıtay’da 936, HSYK’da 163 yargı mensubu bulunuyor. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında 370, Anayasa Mahkemesi Raportörü 15, Türkiye Adalet Akademisi’nde ise 6 yargı mensubu düzenlemeden yararlanacak.

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  • kim dogru

    29.01.2017 12:17:42

    Yazıklarr olsun hepsine öylr bir kul hakkı yeniyorki bu memlekette ama bunun hesabını ahirette alacagız.

  • CESUR ADAM

    29.01.2017 12:14:47

    Yorum yapmaya gerek yok.Herşey aşikar ortada.

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