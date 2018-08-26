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Yaş üzüm ihracatında sevindiren gelişmeler

26 Ağustos 2018, Pazar 10:58
Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı 1 Haziran-15 Ağustos döneminde yüzde 43 arttı.

Türkiye'nin yaş üzüm ihracatında 1 Haziran-15 Ağustos döneminde 61 bin 19 ton yaş üzüm ihracatı karşılığında 40 milyon 261 bin dolar döviz kazandığı bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre sultani çekirdeksiz üzümün 16 milyon 652 bin dolarlık ihracatla yaş üzüm çeşitleri içerisinde 1'inci sırada, superior üzümü 5 milyon 597 bin dolarlık tutarla 2'nci sırada yer alırken Yalova incisi üzümünün ihracata katkısı 2 milyon 212 bin dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 1 Haziran-15 Ağustos döneminde yaş üzüm ihracatında yüzde 43'lük ihracat artışı yakalandığını belirterek, bu artışın sezon sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Uçak, yaş üzüm ihracatında Rusya'nın 12 milyon dolarlık payla ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleştirdiğimiz ortak akıl toplantıları sayesinde üreticilerimizle, tüccarlarımızla, ihracatçılarımızla güzel bir sinerji yakaladık. Bu sinerji sayesinde tüm ürünlerde ihracat artışları yakaladık. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin son 1 yılda kayda aldığı yaş meyve sebze ihracatı yüzde 36'lık artışla 145 milyon dolardan, 197 milyon dolara yükseldi. Hedefimiz bu artış çizgisini sürdürmek ve 250 milyon dolara ulaşmak."

Yaş üzüm ihracatında Rusya'yı 2,2 milyon dolarlık tutarla Almanya izlerken üçüncü sırada yer alan Ukrayna'ya 2 milyon dolarlık yaş üzüm ihraç edildi.

Türkiye 2016/17 sezonunun aynı döneminde ise 36 bin 411 ton yaş üzüm ihracatı yapmış ve 28 milyon 134 dolar dövizi hanesine yazdırmıştı.

 

AA

Etiketler: üzüm, ihracat
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