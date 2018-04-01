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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

''Yastık altında yaklaşık 200 milyar dolar var''

01 Nisan 2018, Pazar 14:13
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Esen, yaptığı açıklamada, yastık altı altının ekonomiye kazanılmasının Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için çok önemli olduğunu söyledi.

Esen, "Türkiye'de yastık altı 3 bin ila 5 bin ton arasında altın olduğu hesap ediliyor. Yastık altındaki altın yaklaşık 200 milyar dolar ediyor. Türkiye'de bu para var ama ekonominin içerisinde değil. Müthiş bir değer." açıklamasında bulundu.

Esen, "Şimdi hazine ile altın tahvili çalışması yapılıyor. Altın çalışmasını başlattığımız zaman bankalarla kuyumcular ilk başta bize biraz kızdılar. Siz kuyumcuların işine engel olmaya mı çalışıyorsunuz diye. Oysa ki hiç alakası yoktu. Çünkü kuyumcu müşterisinin getirdiği hurdayı satın alıyor. Yastık altında duran altını ise halkımız satmak istemiyor, altınını altın olarak korumak istiyor." diye konuştu.

Esen, "Kuyumcuları bu sistemin içerisine dahil edecek bir model üzerinde çalışma yapıyoruz. Biz çok ciddi yol aldık. Ciddi altyapısı ve yazılımları olan büyük bir sistem olacak. Bu sistemi kuyumculara anlatmaya başlayacağız. Onlardan gelen öneriler ile daha çok geliştireceğiz. Ama 5-6 ayı geçmeyecek şekilde bu işi yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"100 dolarlık bir yüzüğü çok iyi bir tasarımla 500 dolara satabilirsiniz"

"Altın konusunda bu kadar değerli bir konumda olan Türkiye tasarımla da üstüne katma değer kattığı zaman, mücevher sektöründe üçüncü veya dördüncü olmaktan çıkıp birinci veya ikinci sıraya girecektir." diyen Esen, "Bugün İtalya'nın öne çıkmasının tek sebebi tasarım. Kaliteli ve iyi mal konusunda Türkiye çok daha önde ama markalaşma ve tasarım çok fark ettiriyor. 100 dolarlık bir yüzüğü çok iyi bir tasarımla 500 dolara satabiliyorsunuz. Türkiye'de bu konu ile ilgili atılımlar var. Türkiye'de birçok marka dünya markası olmaya başladı. Tasarım konusunda çalışmalar var, üniversitelerin takı tasarımı ile ilgili bölümleri, kuyumculukla ve işçilik ile ilgili bölümleri var. Daha da gelişecektir diye düşünüyorum ama biraz daha bu konuya eğilmemiz lazım." şeklinde konuştu.

"Türk halkının yüzlerce yıllık altın ile geçmişi var"

Esen, düğün sezonunda her zaman 24 ayar altını tavsiye ettiğini, işçiliğe az fark vermeleri ve muhakkak güvenilir bir yerin altınının alınmasının önemli olduğunu bu nedenle gram altını tercih etmelerini önerdiğini belirtti.

Piyasada çok fazla sahte altın yapıldığını kaydeden Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sahte altınlar, gramajı, ayarı, ağrılığı düşük ürünler olabiliyor. Türk halkının altın ile yüzlerce yıllık geçmişi var. Yüzlerce yıllık alışkanlıklardan kolay vazgeçilmiyor. Altına dokunmak düğünlerde hanımların beşibiryerde şeklinde takması bunların hepsi eski alışkanlıkların getirdiği şeyler. Ama yatırım olarak baktığınızda gün gün gram altına geçiş olacaktır. Şu anda çeyrek altın ön sırada, gram altın geçemedi."

AA

Etiketler: altın, altın fiyatları, dolar
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