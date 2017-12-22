Yastık altından 75 ton altın çıktı

Bankalarca açılan altın hesapları ve Hazine'nin çıkardığı altın tahvili ile birlikte bu yıl itibarıyla yastık altından sisteme katılan altının 75 tona yaklaştı.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) CEO'su Ayşen Esen, bu eğilimi artırmak için hükümetin de farklı uygulamalar üzerinde çalıştığını, gelecek yıl bazı bankaların da altın tahvili veya benzeri enstrümanları çıkaracağını tahmin ettiklerini söyledi.

Türkiye'de yastık altında 100-200 milyar dolara tekabül eden 2 bin 500-5 bin ton arasında değişen miktarda altın olduğu tahmin ediliyor.

Reuters'ın Esen ile yaptığı söyleşie göre, Türkiye yatırımlarını sadece iç tasarruflarla finanse edemezken, dış finansman ihtiyacı ekonomiyi küresel finansta yaşanan dalgalanmalara karşı kırılgan hale getiriyor. Bu çerçevede hükümet yastık altı altını da ekonomiye kazandırıp kaynak yaratmak üzere çalışmalar yürütüyor.

Esen'in verdiği bilgiye göre; Türkiye'nin altın ithalatı bu yıl altın fiyatlarının dış pazarlara göre daha yüksek olması, kuyum ve sanayi sektörlerinin yanı sıra bankaların munzam karşılık kaynaklı talebi ve Dubai'deki yeni vergi artışlarının ardından oradaki altın ticaretinin İstanbul'a yönelmesi nedeniyle arttı.

Esen, yastık altında 100-200 milyar dolara tekabül eden 2,500-5,000 ton arasında değişen miktarda altın olduğunu ve bu kaynağı çıkarmaya ağırlık verdiklerini söyleyerek, bu kapsamda altın bankacılığının da bu yıl ivme kazandığını belirtti.