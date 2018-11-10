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'Yastıkaltındaki altın büyük ölçüde eridi'

10 Kasım 2018, Cumartesi 15:12
İKO Başkanı Mustafa Atayık, "Spekülatif ataklarla afaki yükselen altın fiyatları yastıkaltındaki altını büyük ölçüde eritti. Şu anda bir durgunluk var. İnsanlar beklemede." dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Spekülatif ataklarla afaki yükselen altın fiyatları yastıkaltındaki altını büyük ölçüde eritti. Şu anda bir durgunluk var. İnsanlar beklemede. Altının gramı 200 lira seviyelerinde kalırsa insanlarımız altına büyük bir talep gösterir. Fiyatların 200 liranın da altına gerilemesi halinde vatandaşın altın alımları patlar. İç piyasa da harekete geçecek." dedi.

Atayık, altın fiyatlarına ve kuyumculuk sektörüne ilişkin sorularını cevapladı.

Altının ons fiyatının küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle sınırlı yukarı yönlü hareket edebildiğini anlatan Atayık, gelişmiş piyasalarda son dönemde görülen nispeten yüksek faiz nedeniyle altına talebin azaldığını söyledi.

Türkiye'de dış kaynaklı ekonomik dalgalanmanın dolara bağlı olarak altın fiyatlarına da yansıdığını hatırlatan Atayık, "Türkiye'de altında afaki fiyatlar oldu, gram fiyatında 266 liralar görüldü. Biz bunları görüyorduk, insanlarımıza alışveriş yaparken dikkatli olmalarını söylüyorduk. Çünkü bu fiyatlar geçici fiyatlardı.Şimdi ekonomik konuların bir kısmı dengeye oturdu. Dolar 5,50'nin altına çekildi, altının gramı 210 lira seviyelerinde." diye konuştu.

Altın fiyatlarında geri çekilmenin sürmesini beklediklerini söyleyen Atayık, "Ons fiyatının fazla yükselmeyeceğini düşünüyoruz. Gram altının fiyatı da kademeli olarak düşüyor. Eğer Türkiye'de ekonomik toparlanma süreci devam ederse altın fiyatları 200 lira civarına da gerileyebilir. Bunlar şimdilik öngörümüz. Ciddi bir tertip olmazsa bunlar mümkün." dedi.

"Fiyatların 200 liranın da altına gerilemesi halinde vatandaşın altın alımları patlar"

Atayık, spekülatif atakların yaşandığı ağustos-eylül aylarında vatandaşın altın bozdurma talebinin arttığını belirterek, şu anda ise insanların fiyatlarda düşüş beklediğini söyledi.

Atayık şunları kaydetti:

"Spekülatif ataklarla afaki yükselen altın fiyatları yastıkaltındaki altını büyük ölçüde eritti. Şu anda bir durgunluk var. İnsanlar beklemede. Altının gramı 200 lira seviyelerinde kalırsa insanlarımız altına büyük bir talep gösterir. Fiyatların 200 liranın da altına gerilemesi halinde vatandaşın altın alımları patlar. İç piyasa da harekete geçecek.

İnsanlar kar satışı için yastık altındaki altın birikimlerini eritti, şimdi bunları tekrar yerine koymaları gerekli. Çünkü bizde vatandaşın en çok güvendiği şey altındır."

Piyasalardaki dengelenmenin sürmesi halinde önce altın ve gayrimenkule gösterilen talebin artacağına inandığını söyleyen Atayık, bunun da piyasanın çarklarını yağlayacağını kaydetti.

"Altın kredisinin faizleri yüzde 13'lere kadar çıktı"

Kuyumculuk sektörü olarak iç talepteki durgunluğu ihracat pazarlarını çeşitlendirerek aşmaya çalıştıklarını anlatan Atayık, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı rakamlara göre, mücevher sektörü ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, 222 milyon dolar olan ihracat rakamını yüzde 113'lük artışla 474 milyon dolara çıkarmayı başardı. "

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı rakamlara göre ekim ayında mücevher sektörü 837 ton ihracatla rekor kırmıştır. İhracat pazarlarını çeşitlendirme konusunda sektörel tüm dernek ve paydaşların uyum içinde çalışması ve hükümetin buradaki yapıcı destekleri meyvesini verdi. İhracatımızdaki artışın devamını hedefliyoruz." dedi.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan Türkiye'nin 6 ay boyunca muaf tutulmasının Türk özel sektörü için bir artı niteliğinde olduğunu belirten Atayık, nasıl bir mekanizma oluşacağını merakla beklediklerini söyledi.

ABD'de Halkbank'la ilgili sorunların da çözülmesiyle Türkiye'de piyasanın huzura kavuşacağını savunan Atayık, "Bankalar sıkıntılı kredilerden dolayı frene bastı. Biz de bundan çok etkilendik. Kredilerin faizleri çok yüksek. Normalde kuyumcuların altın alımları için kullandığı altın faizleri yüde 2,5 - 3 seviyesindeydi. Altın kredisinin faizleri yüzde 13'lere kadar çıktı. Yani bu faizle nasıl kredi alıp da kullanacaksın, bunun çözülmesi lazım. Şu an kuyumcu esnafımız, zanaatkarlarımız, sanayicimiz çok zor durumda. Kapattığımız krediyi geri alamıyoruz. Teminatlarımız yetersiz kaldı." diye konuştu.

Atayık, kuyumculara altın kredisi veren bankaların mevcut gelişmeleri göz önünde bulundurarak sektöre destek olmasını isteyen Atayık, Halkbank'ın altın kredisi uygulamasına başlaması yönünde ortak bir çalışma yaptıklarını da söyledi.

"İKO Altın Ekran uygulamasını devreye alıyoruz"

Müşterilerin altın fiyatlarında alırken ve satarken kafa karışıklığı yaşadığını hatırlatan Atayık, "Gelecek yılın başında İKO Altın Ekran uygulamasını devreye alıyoruz. Bu uygulamayla şu anda neredeyse tüm kuyumcularımızın mağazalarında açık bulunan ekranımız müşterinin de cebinde hazırda bulunacak. İKO Altın Ekran'ı mobil uygulama olarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Böylelikle altın bozarken yaşanan kafa karışıklıkları, kötü niyetli kişilerin suistimalleri önlenecek ve altın fiyatlarının anlık duyurulması yönünde bir standart getirmiş olacağız." bilgilerini verdi.

AA

Etiketler: Altın
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