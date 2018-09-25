Yatırım için demokrasi şart

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, ekonomik krizin nedenlerini değerlendirirken, demokrasi sorununa işaret etti.

Duvar’a konuşan Kaya şunları söyledi; “Bir ülkede ekonomik kalkınma istiyorsanız demokrasiyi aynı ölçekte geliştirmek zorundasınız. Demokrasisi güçlü olmayan bir ülkenin gelişme şansı yoktur. İstediğiniz kadar zengin olabilirsiniz, ifade özgürlüğü, sivil toplum özgürlüğü yoksa siz orada bir özgürlükten tam olarak bahsedemezsiniz. Bunlar geliştikçe insanlar ekonomide yatırım yapmak ister. İş insanlarına gelin yatırım yapın, diyorsunuz ama temel haklarını sağlayabilecek misiniz? Herhangi bir suçlamayla bir sorun yaşamayacağına dair garanti verebilir misiniz? İş insanı güvencesi yoksa yatırım yapmak istemez. Türkiye şu an demokrasi konusunda çok gerilerde. Hedefine koyduğu Avrupa Birliği’ne bakışına bakın. Ticaretteki en büyük partneriniz bunlar, ilişkilerine bakın, daha çok demokrasi üzerinden sıkıntılar yaşandığını görüyoruz.”