Yayıncı maliyetinde yüzde 60 artış

2017’de tonu 750 Euro olan kâğıt 900 Euro’ya çıktı, yılbaşından bu yana ithal kâğıt 5’te 3 azaldı.

Yayıncı maliyeti yüzde 60 arttı. Çoğu dergi yayına ara verirken pek çok gazete de zamlandı. İzmir’de yedi gazete Pazar günleri çıkmama kararı aldı. T24’te yer alan habere göre, gazete ve kitap kâğıdını ithal eden Türkiye’deki yayıncılar, yüksek kur dolayısıyla ayakta kalmaya çalışıyor.

Kâğıt, boya ve tutkal gibi ithal girdilerde yüzde 60’ları bulan maliyet artışları, bazı dergilerin yayınlarına ara vermesine sebep olurken, gazetelerin de ya zam yapmalarına ya da sayfa sayılarını azaltmalarına yol açtı. Kurdaki artış dizginlenemez ve yayıncıların yüzde 18’lere varan yüksek KDV’leri aşağıya çekilemezse, pek çok gazete ve derginin yayın hayatına son vereceği, kitapların ise basılamayacağından endişe duyuluyor.