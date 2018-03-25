“Yazar kasa” çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Maliye Bakanlığı, yeni nesil yazar kasaların maliyetini azaltmalı ve esnafın yükünü hafifletmeli.” ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların, zincir marketlerle ve diğer büyük işletmelerle rekabet edebilmek için POS cihazı kullanmak zorunda olduğunu kaydetti. Ankara - Fatih Karagöz

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