Yeni açılan doğal gaz kuyusu cari açığı 5 milyar lira azaltacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Batı Çeltik-1 Kuyusu doğal gaz ateşleme töreninde, "Keşfettiğimiz gaz sahalarında yapacağımız üretim cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını sağlayacak." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Trakya’daki Batı Çeltik-1 Kuyusu Doğalgaz Ateşleme Töreni'ne katıldı.
Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Keşfettiğimiz gaz sahalarında yapacağımız üretim cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını sağlayacak." dedi.
Dönmez, daha sonra Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğal gazı ateşledi.
AA