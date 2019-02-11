Yeni açılan doğal gaz kuyusu cari açığı 5 milyar lira azaltacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Batı Çeltik-1 Kuyusu doğal gaz ateşleme töreninde, "Keşfettiğimiz gaz sahalarında yapacağımız üretim cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını sağlayacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Trakya’daki Batı Çeltik-1 Kuyusu Doğalgaz Ateşleme Töreni'ne katıldı. Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Keşfettiğimiz gaz sahalarında yapacağımız üretim cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını sağlayacak." dedi. Dönmez, daha sonra Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğal gazı ateşledi. AA

Okunma Sayısı: 1507

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.