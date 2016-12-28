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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Yeni asgari ücrette sona doğru

28 Aralık 2016, Çarşamba 11:49
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek. Tarafların zam oranında anlaşması halinde, yeni asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanacak.

Yaklaşık 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 12 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezinde, üçüncü toplantısını 21 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği yarınki toplantıda tarafların zam oranında anlaşması halinde, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı Bakan Müezzinoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 300 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

AA

Etiketler: asgari ücret
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