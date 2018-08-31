Yeni düzenleme ile döviz hesaplarından alınan vergi artırıldı

Türk Lirası ile tasarrufun teşvik edilmesini amaçlayan kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameye göre, bir yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatları vergi oranı sıfırlandı. Vadesiz ve 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda vergi oranı yüzde 5'e düşürülürken, 6 ay —1 yıl arası vadeli hesaplarda ise yüzde 3'e indirildi

Daha önce 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplardan yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 vergi alınıyordu.

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARININ VERGİSİ ARTIRILDI

Türk lirası ve döviz mevduatları için ödenen faizler ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından alınan stopaj oranları yeniden düzenlendi.

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 20'ye, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 16'ya yükseltildi. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan yüzde 13'lük oran ise değişmedi.